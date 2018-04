Welfare | in Italia oltre 5 milioni di caregiver familiari

Imprese : in Italia 33% contratti prevede forme di Welfare (2) : (AdnKronos) - L’Osservatorio analizza anche i dati sulle scelte di welfare dei lavoratori. Tra le più richieste rientra la categoria 'scuola e istruzione', che assorbe quasi il 40% degli acquisti contabilizzati dai provider. Seguono per importanza i fringe benefit (20%), previdenza (15%), assistenza

Cgia : più tasse e meno Welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : Cgia: più tasse e meno welfare, 18 milioni di italiani a rischio povertà In Italia la pressione tributaria (peso solo di imposte, tasse e tributi sul Pil) è al 29,6% (2016). In Ue nessun altro Paese ha avuto una quota così alta. Continua a leggere

Welfare familiare M5S - 17 miliardi (anche in deficit) per portare l'Italia "al primo posto in Europa per nascite" : Misure di Welfare per l'infanzia, per le coppie con figli e per la terza età per un "costo nella legislatura di 17 miliardi", che trovano copertura finanziaria "da una parte inglobando il reddito di inclusione (2,5 miliardi annui), sostituito dal nostro reddito di cittadinanza, e dall'altra con un mix di spending review ed eventuale deficit". È quanto prevede il Welfare familiare del Movimento 5 Stelle, spiegato per sommi capi sul ...

Imprese e società : la rivoluzione del Welfare aziendale in Italia : Teleborsa, - UBI Banca e ADAPT presentano "welfare for people", il primo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di ...

L'Italia batte la Svezia - il 57% delle entrate va al Welfare : L'Italia batte la Svezia sul welfare. Nel 2016 ha destinato a previdenza, assistenza e sanità una spesa che supera il 57% delle entrate, superando la patria del welfare. A calcolarlo nel proprio ...

