Welcome to Beychella | tutti gli outfit di Beyoncé sul palco del Coachella | firmati Balmain

(Di lunedì 16 aprile 2018)2018. È così che verrà ricordata questa edizione del, perché dopo la performance diè chiaro che chiunque abbia suonato quest’anno, anche The Weeknd che pure ha sfoderato anche un paio di lacrimucce cantando, è stato già dimenticato come se non si fosse nemmeno esibito. LEGGI ANCHE2018, i look più belli del primo weekend D’altronde, lo dovevamo immaginare: Queen Bey si stava preparando per questa esibizione da ben un anno, da quando cioè aveva dovuto annullare il concerto a causa di una lieta notizia, ovvero l’attesa dei due gemellini Rumi e Sir. E per lei non era certamente uno show da poco: era la prima volta infatti che il festival diaccoglieva come main performer un’artista donna di colore, eha voluto che l’evento passasse alla storia. LEGGI ANCHECome vestirsi in stileDiciamo pure che c’è ampiamente riuscita, e che ...