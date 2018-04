Warm up tour | due concerti in Abruzzo per Piero Pelù

Piero Pelù ha annunciato il suo ritorno sul palco : ecco le date del Warm Up Tour : Da maggio Piero Pelù sarà di nuovo in Tour sui palchi di tutta Italia! [arc id=”15021a3e-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Energia, energia, nuove idee e voglia di stare sempre con la mia Dea Musica. Stavolta coi Bandidos ma senza scordare mai i Litfiba. Ci vediamo in giro ragazzacci!”, con queste parole Piero ha annunciato ai fan il suo ritorno live. via GIPHY Piero Pelù sarà impegnato tutta l’estate con le date del Warm Up ...

Concerti di Piero Pelù nel 2018 - in estate parte il Warm up tour : prime date e biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i primi Concerti di Piero Pelù nel 2018, da maggio ad agosto in alcune delle principali città italiane. Piero Pelù torna in tour quest'anno e lo fa a partire dal prossimo mese di maggio. Il tour di Concerti di Piero Pelù nel 2018 inizia il 26 maggio da Carloforte e prosegue il 13 giugno a Capistrello prima di far tappa a Varallo Sesia, Francavilla e Lignano Sabbiadoro. Tra le prime date annunciate, c'è anche il ...