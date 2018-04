Volvo e l’XC Factor

vanityfair

(Di lunedì 16 aprile 2018) Anche quest’anno dal Salone Internazionale dell’auto di Ginevra è stata incoronata una regina:XC40. Il piccolo suv della casa di Göteborg, infatti, ha vinto il Best Car of the Year assegnato dalla stampa internazionale. Perè la prima vittoria nel più prestigioso premio assegnato dalla stampa europea, praticamente l’Oscar del mondo dell’auto. E non si è fermata lì, perché pochi giorni dopo la Casa svedese si aggiudica anche il premio di World Car of The Year 2018 al Salone dell’Auto di New York con laXC60, già premiata come auto più sicura del 2017 sulla base dei test Euro NCAP. Completa la gamma dei suv, la maggiore sia in termini di dimensioni sia di età, la XC90, lanciata nell’agosto del 2014. La famiglia XC da sempre è stata «cavia» delle innovazioni della casa svedese, come è accaduto per Care byintrodotto sulla XC40. Le ...