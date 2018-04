Volley | Semifinali Scudetto 2018 | le pagelle di gara4 Giannelli e Juantorena da sballo

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia a valanga sulla Turchia - azzurrine vicine alle semifinali : L’Italia infila la terza vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-15; 25-16; 14-25; 25-18) e si confermano in testa al girone, ormai a un passo dalle semifinali. Le ragazze di coach Mencarelli hanno dominato i primi due set, hanno accusato un black-out nella terza frazione prima di chiudere agevolmente i conti. Doppia cifra per i martelli Loveth ...

Volley : Semifinali Play Off - Gara 4 : Civitanova in finale - Trento e Perugia alla bella : ROMA- Gara 4 delle Semifinali regala alla Cucine Lube Civitanova la qualificazione per la finale. La squadra di Medei vince la resistenza dell'Azimut Modena, espugnando i Pala Panini, dopo dura lotta. ...

Volley : A2 Maschile - semifinali Play Off : Gara 1 è di Siena e Spoleto : ROMA- In Gara 1 delle semifinali Play Off non accenna a fermarsi la marcia della Monini Spoleto che, partita dai preliminari ed eliminato nei quarti Santa Croce, stasera ha espugnato il campo della ...

Volley : Semifinali Play Off - Civitanova chiude i conti - Trento porta Perugia a Gara 5 : ROMA- Gara 4 delle Semifinali regala solo un verdetto: la Cucine Lube Civitanova giocheranno la Serie di Finale per riconfermarsi Campione d'Italia. I cucinieri hanno vinto in quattro set al Pala ...

LIVE Volley - gara 4 semifinali scudetto in DIRETTA : Modena-Civitanova 1-2 e Trento-Perugia 3-0. Lube e Block Devils per chiudere : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gara4 di semifinale scudetto di Volley maschile : Trento-Perugia e Modena-Civitanova: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non ...

LIVE Volley - gara 4 semifinali scudetto in DIRETTA : Modena-Civitanova 0-1 e Trento-Perugia 1-0. Lube e Block Devils per chiudere : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gara4 di semifinale scudetto di Volley maschile : Trento-Perugia e Modena-Civitanova: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non ...

LIVE Volley - gara 4 semifinali scudetto in DIRETTA : Modena-Civitanova e Trento-Perugia. Lube e Block Devils per chiudere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gara4 di semifinale scudetto di Volley maschile: Trento-Perugia e Modena-Civitanova. La Lube e i Block Devils conducono le due serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che chiudere i conti ma i dolomitici e i Canarini vogliono trionfare di fronte al proprio pubblico per regalarsi la decisiva bella. Si preannunciano due partite spettacolari come tutte quelle visto fino a questo momento: regna ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova e Perugia per chiudere i conti - Modena e Trento cercano la bella! : Oggi pomeriggio si giocheranno le gara4 delle Semifinali Scudetto di Volley maschile. Siamo a un punto fondamentale delle due serie: o si chiude oggi oppure tutto sarà rinviato alla decisiva bella prevista in settimana. Per quanto visto nelle precedenti partite ci sarà davvero da divertirsi: gli incontri delle scorse settimane sono sempre stati equilibrati, risolti al tie-break o su pochissimi dettagli. Ci sarà davvero da divertirsi. Perugia e ...

Volley : Semifinali Play Off - Gara 4 : ultima chiamata per Modena e Trento : ROMA - Domenica 15 aprile alle 18.00 primo match ball per la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia che vanno a Modena e a Trento in vantaggio 2-1 nelle rispettive Serie. Gara 4 potrebbe ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia a valanga sulla Francia - azzurrini qualificati alle semifinali! : L’Italia continua a incantare agli Europei U18 di Volley maschile e infila la quarta vittoria consecutiva battendo la Francia con un comodo 3-0 (25-18; 25-19; 25-15). A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini si confermano imbattibili e si qualificano così alle semifinali: nel weekend ci si trasferirà a Zlin (Repubblica Ceca) per lottare per le medaglie ma prima la sfida conclusiva del girone contro i padroni di casa, una vittoria garantirebbe ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara raggiunge Conegliano in finale : IL TABELLINO- UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3 , 20-25 15-25 24-26, UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 15, Berti 2, Diouf 16, Gennari 8, Stufi 4, Orro, Spirito , L, , Negretti, ...

Volley femminile semifinali scudetto - per Busto Arsizio vietato sbagliare contro Novara in gara 3 : ... domani Conegliano in trasferta contro Scandicci ha il match point per la finale Champions League Volley, Novosibirsk-Perugia: come seguirla in tv e in streaming Esclusiva SN, intervista a Mario ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off domani e dopodomani in campo per Gara 3 : ... 4, Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 , 2, Savino Del Bene Scandicci - , 3, Imoco Volley Conegliano 0-2 PROGRAMMA E ARBITRI Gara 3 Semifinali Play OFF- Martedì 10 aprile, ore 20.30 , diretta Rai Sport + ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Egonu e Piccinini incontenibili - che muri di Folie - Fabris certezza : Nel weekend si sono disputate le gare3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara e Conegliano si sono portate sul 2-0 contro Busto Arsizio e Scandicci ipotecando la qualificazione all’atto conclusivo. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce. PAOLA Egonu: 8. Sempre più decisiva e incisiva, brava a riscattarsi dalla delusione di Champions League e a guidare Novara verso un ...