Volley | Playoff Scudetto 2018 | Civitanova | la Finale di Juantorena Modena | la fine di

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova vola in Finale - Modena si arrende! Perugia-Trento a gara5 - show dolomitico : Oggi si sono disputate le gara4 delle semifinali dei Playoff. Civitanova è la prima finalista dei Playoff Scudetto di Volley maschile. I Campioni d’Italia sconfiggono Modena per 3-1 (25-19; 19-25; 25-20; 30-28) e approdano all’atto conclusivo per la quinta volta nella loro storia: la cabala è tutta dalla loro parte, quando hanno giocato il match tricolore hanno sempre vinto (2006, 2012, 2014, 2017). La Lube ha espugnato il PalaPanini ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova e Perugia per chiudere i conti - Modena e Trento cercano la bella! : Oggi pomeriggio si giocheranno le gara4 delle Semifinali Scudetto di Volley maschile. Siamo a un punto fondamentale delle due serie: o si chiude oggi oppure tutto sarà rinviato alla decisiva bella prevista in settimana. Per quanto visto nelle precedenti partite ci sarà davvero da divertirsi: gli incontri delle scorse settimane sono sempre stati equilibrati, risolti al tie-break o su pochissimi dettagli. Ci sarà davvero da divertirsi. Perugia e ...

Volley - Emmetti Pallavolo Isernia verso la finale playoff : Incontro fissato per domani presso la palestra SGL. I ragazzi pentri ospiteranno la Nuova Pallavolo Campobasso Isernia. Tutto pronto per la gara uno della semifinale playoff. Martedì alle 20, presso ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova e Perugia - la legge del più forte. Modena e Trento lottano ma manca il guizzo : finale prenotata? : Ora Civitanova e Perugia hanno a disposizione il primo match point: due infiniti tie-break, al termine di due tiratissime partite, hanno premiato la Lube e i Block Devils contro Modena e Trento. Le due semifinali Scudetto sono sul 2-1, le prime due classificate della regular season hanno l’occasione per chiudere i conti settimana prossima ma le gare4 si giocheranno al PalaPanini e all’ombra del Monte Bondone: il fattore campo ...

Volley femminile - Brescia promossa in Serie A1! Simona Gioli e compagne fanno festa - definiti i playoff : La Savallese Millenium Brescia è stata promossa in Serie A1 di Volley femminile! Le lombarde hanno vinto il campionato cadetto grazie al successo odierno maturato contro Ravenna per 3-1 (22-25; 28-25; 25-19; 25-22) mandando in visibilio il proprio pubblico. festa grande per l’eterna Simona Gioli, i martelli Francesca Villani e Anne Diley, il libero Francesca Parlangeli, l’opposto Clara Decortes, Tiziana Veglia e Vittoria ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova-Modena 3-2 - battaglia campale. Sokolov e Juantorena risolutori : Le Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile stanno regalando delle incredibili emozioni, tutte le partite sono equilibrate e intense, vere e proprie maratone intensissime. Civitanova ha sconfitto Modena per 3-2 (27-25; 33-35; 25-16; 22-25; 21-19) nella gara3 e si è portata avanti 2-1 nella serie: la Lube si è imposta al tie-break di fronte al proprio pubblico come in gara1 e ora avrà l’occasione per chiudere i conti settimana ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Novara surclassa Busto Arsizio e vola sul 2-0 - Egonu e Piccinini decisive : Novara vede sempre più vicina la Finale Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia rifilano un sonoro 3-0 (25-19; 25-18; 25-22) a Busto Arsizio nella gara2 di semifinale e si portano sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: prossimi due incontri in casa delle Farfalle ma le piemontesi sembrano essere decisamente più forti e puntano al secondo atto conclusivo consecutivo. La Igor è stata brava a riscattarsi prontamente ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova-Modena - la battaglia in gara3. Juantorena sfida Ngapeth - partita decisiva : Potrebbe essere una domenica decisiva per le Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Civitanova e Modena si sfideranno in gara3, quella che permetterà a una delle due formazioni di volare sul 2-1 e di avere dunque il primo match point a disposizione. All’Eurosuole Forum, oggi pomeriggio (ore 18.00), si gioca per aumentare il numero di possibilità di accedere all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. Si preannuncia ...

Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 8 APRILE: 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena , ...

Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi domenica 8 aprile si gioca Civitanova-Modena, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della serie, attualmente in perfetta parità. La Lube vuole imporsi di fronte al proprio pubblico, i Canarini cercano il colpaccio in trasferta dopo averlo sfiorato in gara1 e aver dominato gara2 in casa. Si preannuncia una partita intensa ed equilibrata ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano surclassa Scandicci e vola sul 2-0 - show Fabris e Folie : Conegliano è sempre più vicina alla Finale Scudetto di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Scandicci per 3-1 (17-25; 25-19; 25-16; 25-19) nella gara2 delle Semifinali Playoff e si sono portate avanti 2-0 nella serie: ora avranno l’occasione per chiudere i conti al Mandela Forum di Firenze, in caso di sconfitta avranno poi una chance importante per festeggiare di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Santarelli sono ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia vince la battaglia con Trento al tie-break e vola 2-1 nella serie! Atanasijevic e Russell in trionfo : Perugia ora è a un passo dalla Finale Scudetto: dopo 135 minuti di battaglia, in un PalaEvangelisti caldissimo e gremito all’inverosimile, i Block Devils sono riusciti a sconfiggere Trento per 3-2 (25-27; 25-13; 21-25; 25-17; 15-13) nella gara3 delle Semifinali Playoff e si sono portati in vantaggio per 2-1 nella serie. Ora gli umbri avranno l’occasione per chiudere i conti domenica prossima all’ombra del Monte Bondone ma i ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia e Trento - sfida fondamentale in gara3. Dubbi Vettori e De Cecco : Perugia e Trento, una di fronte all’altra nella gara3 della semifinale Scudetto. Oggi pomeriggio (ore 18.00) la serie entra nel vivo e una delle due squadre sbloccherà la situazione di parità che si è venuta a creare dopo i primi due incontri: sarà una partita fondamentale, vincere oggi significherebbe compiere un passo importante verso la Finale che assegnerà il tricolore. Si gioca al PalaEvangelisti, i Block Devils partiranno con i ...

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai. SABATO 7 APRILE: 18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino , foto Valerio Origo,