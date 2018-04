Volley | Pierluigi D’Angelo nella leggenda | il più vecchio giocatore della Serie A! In

oasport

(Di lunedì 16 aprile 2018)D’Angelo è entratostoriapallavolo italiana e ci rimarrà per sempre. Ieri, infatti, il palleggiatoreMessaggere Bacco Catania è diventato l’uomo piùcapace di giocare una partita diA: 54 anni, 2 mesi, 3 giorni per il DS del team che ha giocato alcuni scampoli del match contro il Club Italia, playoutA2 (sconfitta per 3-0). Il regista catanese mancava dallaA addirittura da 16 anni (ultima apparizione in A2 con il Lamezia nel 2002), in carriera vanta 12 stagioni in A di cui ben dieci con la maglia di Catania. D’Angelo ha letteralmente demolito il record di anzianità di Andrea Masini che poche settimane fa era sceso in campo per Massa-Lagonegro all’età di 47 anni e 21 giorni superando così di 13 giorni lo storico primato di Pierpaolo Martino (47 anni e 8 giorni in Trieste-Asti del 2002). Stiamo sempre ...