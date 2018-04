Volkswagen Golf - Test al Ring per l' ottava generazione

quattroruote

(Di lunedì 16 aprile 2018) Queste sono le prime immagini delladi, attesa sul mercato nel corso del 2019. I muletti fotografati al Nürburgsi basano sulla serie attuale. Per il momento i collaudi riguardano la piattaforma e la meccanica, quindi le forme e i dettagli non sono indicativi, almeno per il momento.Passo più lungo. Esternamente si nota l'aumento del passo nella zona posteriore, che ha richiesto la modifica del paraurti per l'arretramento dell'asse. La carreggiata anteriore potrebbe essere stata modificata, ma l'adozione di pneumatici di ridotte dimensioni non consente di comprendere fino in fondo questo dettaglio. Le foto degli interni rilevano altri dettagli interessanti: troviamo il display digitale della strumentazione privo di finitura, nuovi comandi del climatizzatore al posto dell'infotainment e la corta leva del cambio automatico identica a quella appena ...