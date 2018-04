Volkswagen Amarok - Il V6 TDI diventa più potente

quattroruote

(Di lunedì 16 aprile 2018) Laha ampliato l'offerta di motorizzazioni per laintroducendo una nuova versione top di gamma basata sul V6 3.0 TDI già disponibile in gamma. Il nuovo motore sviluppa 34 CV in più rispetto a quella che fino a oggi era la versione più performante del pick-up e sarà disponibile in due diversi allestimenti, Highline e Aventura.C'è anche l'overboost. La piùdelledispone di un sei cilindri turbodiesel da 255 CV e 580 Nm di coppia disponibili tra i 1.400 e i 3.250 giri/min. Grazie alla funzione overboost il pick-up tedesco riesce a sprigionare 13 CV aggiuntivi per brevi tratti, raggiungendo così una potenza massima di 268 CV. Come per le altre versioni anche la nuova variante propone di serie un cambio automatico a otto rapporti abbinato alla trazione integrale 4Motion e, a seconda dell'allestimento, disporrà di sellerie di pelle Nappa, di finiture dei ...