Vivendi : acquista Paylogic e si rafforza in settore biglietteria spettacoli : Parigi, 16 apr. (AdnKronos) – Vivendi si rafforza nel settore della biglietteria degli spettacoli. Il gruppo guidato da Vincent Bolloré, infatti, attraverso la sua controllata See Tickets ha acquistato Paylogic, una società di biglietteria basata ad Amsterdam che finora era controllata da LiveStyle.Paylogic, che vende oltre 5 milioni di biglietti l’anno in oltre dieci paesi, permette a Vivendi di ampliare la rete mondiale di See ...

Telecom - Elliott entra in campo contro Vivendi e acquista il 6% : MILANO - Un nuovo soggetto scende in campo nella sfida per il controllo di Telecom . La Elliott management del finanziere Paul Singer ha acquistato il 6% di azioni di Telecom, con l'obiettivo di ...