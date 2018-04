Vita spericolata di Roberto Palpacelli | il fuoriclasse mancato del tennis italiano

corriere

: Allora, se l'avesse fatta il New Yorker saremmo tutti qui a gridare al capolavoro. Ma l'incredibile storia di Rober… - tpellizzari : Allora, se l'avesse fatta il New Yorker saremmo tutti qui a gridare al capolavoro. Ma l'incredibile storia di Rober… - Corriere : Vita spericolata del «Palpa», il fuoriclasse mancato del tennis italiano - chedisagio : Magnifica storia di tennis e di vita -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Mi accontentavo di diventare B1, come quelli che vincevano il torneo di Pescara, che per me era il centro del mondo. Lo vedevo come un punto di arrivo». In famiglia, come è ovvio, tutti sapevano, ...