Virtus Divino Amore calcio I cat | Fazio | rialzata la testa

(Di lunedì 16 aprile 2018) Roma – Una“rabbiosa” si è imposta con un perentorio 5-1 sul campo dell’Indomita Pomezia, fanalino di coda del girone F di Prima categoria. La squadra di mister Mario Di Marco si è scrollata di dosso così l’amarezza per l’epilogo della semifinale di Coppa Lazio contro la Nuova Pescia Romana. Qualificatasi all’ultimo atto dopo lo 0-0 di mercoledì scorso al “Millevoi”. “Volevamo un po’ rialzare ladopo una partita in cui abbiamo dato tutto senza riuscire a centrare l’obiettivo – dice il centrocampista classe 1986 Ivan–. Siamo andati a giocare sul campo dell’ultima in classifica che però veniva da una larga vittoria interna contro il Velitrum”. “Abbiamo cercato di dare immediatamente il nostro ritmo alla gara, di imporre il nostro gioco. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un gol di Salveta. Poi nella ripresa Addi ha ...