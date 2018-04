Virginia Raggi | principessa in blu

Virginia Raggi - nella Roma delle buche serve la Formula E per riaprire un sottopassaggio : La sindaca infila la fascia tricolore e inaugura la riapertura di un sottopasso esistente, ma chiuso da 15 anni. L’intervento di recupero – di assoluta modestia, che dovrebbe di regola far parte della manutenzione ordinaria di una città e che ha interessato principalmente opere di pulizia: “la pittura del sottopasso, la rimozione delle scritte, il restauro del travertino, la posa in opera di un nuovo corrimano e l’installazione ...

La Formula E ha conquistato Virginia Raggi. Ora deve far innamorare gli italiani : La Formula E è sbarcata a Roma e lo ha fatto sulle strade del quartiere romano dell’Eur. Quartiere che era stato già candidato nel 2009 a ospitare il Gp di Formula 1 anche se poi, una guerra tra varie amministrazioni politiche locali, fece naufragare il tutto. La Formula elettrica invece ce l’ha fatta, grazie anche all’impegno del sindaco Virginia Raggi, Roma è riuscita a portare una competizione automobilistica sulle sue ...

Formula E Roma - auto elettriche al Campidoglio/ Virginia Raggi : "Le userò per gli appuntamenti istituzionali" : Formula E Roma, auto elettriche al Campidoglio, Virginia Raggi: "La userò per gli appuntamenti istituzionali". Le parole del primo cittadino di Roma, all'arrivo delle auto elettriche

Virginia Raggi dice che da oggi viaggerà in auto elettrica : Roma, 12 apr. , askanews, Nissan Leaf zero emission: è l'auto elettrica che la Nissan Italia ha consegnato questa mattina in piazza del Campidoglio alla sindaca di Roma Virginia Raggi. La vettura è ...

Roma - James Pallotta/ Il presidente incontra Virginia Raggi e dona 230mila euro per la fontana del Pantheon : James Pallotta: "Mai vista una Roma così dominante", video: il presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa

ROMA - JAMES PALLOTTA/ Video - il Presidente multato dovrà rispondere del suo gesto a Virginia Raggi : JAMES PALLOTTA: "Mai vista una ROMA così dominante", Video: il Presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa

"Basta a negozi di souvenir e fast food in Centro Storico. Non sostituiscano le botteghe storiche". Protesta contro Virginia Raggi : Un appello inviato al sindaco Virginia Raggi da parte di venticinque fra associazioni e comitati di quartiere per frenare il degrado del Centro storico capitolino e per criticare la bozza del nuovo regolamento sul commercio. In particolare, viene contestato il fatto che le nuove norme permetterebbero aperture di attività oggi inibite quali friggitorie, pizza al taglio, rosticcerie, kebab, paninoteche e gelaterie, che diventerebbero ...

Gianni Alemanno - scherzo Le Iene/ Video - la compagna : "Vado a lavorare per Virginia Raggi" : Gianni Alemanno, scherzo Le Iene. La compagna Silvia Cirocchi: "Vado a lavorare per Virginia Raggi". Come reagisce l'ex sindaco di Roma? Non la prende benissimo...

Virginia Raggi "Roma - più poteri"/ Calenda "manco con gli Avengers" e scoppia caso-autismo con Frankie Hi-Nrg : Virginia Raggi, "a Roma più poteri e risorse": arriva la replica del ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda, "per come è messa, nemmeno gli Avengers"

Virginia Raggi plaude Matteo Salvini : "Bene le sue dichiarazioni su più poteri a Roma Capitale" : "Ho letto le dichiarazioni di Salvini che mi sembra che si concentrino molto sull'attribuire, finalmente, più poteri a Roma Capitale. E ciò è condivisibile". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le dichiarazioni del leader della Lega che in un'intervista al Messaggero sottolinea come "in un sistema federalista ma anche di tipo presidenzialistico il rafforzamento di Roma è essenziale: se i ...

Roma - Virginia Raggi stanzia 17 milioni di euro per chiudere 50mila buche : Per tamponare l'emergenza buche a Roma, la giunta di Virginia Raggi ha stanziato 17 milioni di euro per chiudere 50 mila buche con dei rattoppi, ovvero riempiendole di asfalto ma senza rifare per intero le strade interessate, operazione che invece necessiterebbe di ben altre risorse al momento difficilmente reperibili per le esigue casse capitoline. Sarà inoltre presa a noleggio una macchina 'tappabuche' potenzialmente in grado di ...

Roma terza meta preferita su TripAdvisor. Virginia Raggi : "Vincente la nostra strategia" : "Le classifiche internazionali sul turismo continuano a darci ragione. Secondo il Travelers' ChoiceTM Destinations Awards 2018 di TripAdvisor, Roma si riconferma regina indiscussa fra le destinazioni italiane preferite dai viaggiatori, ed è sempre più amata dai turisti stranieri".Sul suo profilo Facebook, il sindaco Virginia Raggi celebra il successo della Capitale, che "in base alle preferenze registrate dal sito nel 2017, ...

Virginia Raggi - "innominata" dal Pd ma non da Zingaretti/ Incontro con il governatore : "C'è convergenza" : Virginia Raggi, "innominata" dal Pd ma non da Zingaretti. Incontro con il governatore del Lazio: "C'è convergenza", fanno sapere i due. Le ultime notizie sulla sindaca di Roma