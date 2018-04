Vino | Coldiretti | dall’Amarone all’Ortrugo | ok ai falsi con gli accordi UE

Vino - Coldiretti : fake nelle bottiglie straniere - dall’acqua alla polvere : Dal Vino zuccherato a quello annacquato, dal Vino in polvere a quello alla frutta ma anche il finto rosato o le imitazioni delle denominazioni piu’ note Sono solo alcuni dei trucchi consentiti all’estero e smascherati dalla Coldiretti nello stand nel Centro Servizi Arena – stand A, tra il padiglione 6 e 7. Si tratta di pratiche che in Italia sarebbero punite anche come reato di frode ma che all’estero sono invece permesse con evidente ...

Vino - Coldiretti : fatturato record a 10 - 6 miliardi (+5%) nel 2017 : Il fatturato del Vino e degli spumanti in Italia cresce del 5% e raggiunge nel 2017 il valore record di oltre 10,6 miliardi per effetto soprattutto delle esportazioni che hanno raggiunto il massimo di sempre a 6 miliardi (+6%) mentre sono risultate in leggera crescita anche le vendite sul mercato nazionale pari a circa a 4,6 miliardi, per effetto anche dell’aumento dei consumi familiari (+2%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti ...

Vino - Coldiretti : l’Italia raddoppia in Francia e vince una sfida storica : Record storico per l’export di Vino italiano in Francia che sfiora i 170 milioni di euro nel 2017 e praticamente raddoppia (+92,3%) negli ultimi 10 anni mentre nello stesso periodo al contrario gli arrivi nella Penisola dai cugini d’oltralpe sono crollati del 14% in valore. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat alla vigilia del Vinitaly che spiega come le bottiglie tricolori stiano vincendo la tradizionale sfida enologica ...

Dazi - Coldiretti : le misure della Cina contro gli Stati Uniti avvantaggiano il Vino italiano : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le nostre esportazioni vinicole nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29% nell’anno: il dato emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’entrata in vigore dei superDazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati ...

Clima - Coldiretti : “Ha già fatto salire il Vino di 1 grado” : Il surriscaldamento ha già cambiato il vino Made in Italy, che negli ultimi 30 anni ha visto il tasso alcolico crescere di un grado. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in relazione alle previsioni di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana sul rischio desertificazione della Penisola con la Pianura Padana che nell’arco dei prossimi cento anni potrebbe diventare, come il Pakistan e la Sicilia, un deserto ...

Coldiretti : apericena per 6 italiani su 10 - +20% per il Vino rosato : Il vino rosato è cresciuto del 20,7% nei consumi registrando il maggior incremento rispetto ai bianchi e ai rossi Doc e Docg che crescono, ma in maniera più morbida, con aumento rispettivamente del 3,9% e del 2,1%: lo rileva un’analisi di Coldiretti su dati Ismea del 2017 in merito ai cambiamenti in atto nei calici degli italiani. Una tendenza sostenuta dal diffondersi di nuovi modelli di consumo come l’apericena che coinvolge quasi ...

Coldiretti - per dazi USA a rischio 40 - 5 mld di export Made in Italy. Vino - olio e pasta i prodotti preferiti : Teleborsa, - A rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy per la guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo il record storico del 2017, con un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente. ...