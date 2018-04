Vinitaly | le carte vincenti del vino campano

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) I giovani, il biologico e i fondi europei: sono leche la regione Campania gioca per lo sviluppo del settore delpresentate a, la manifestazione dedicata al settore in corso a Verona. “Anche in Campania -ha detto il presidente della regione, Vincenzo De Luca- registriamo un fenomeno molto interessante: una presenza giovanile molto forte. Abbiamo ragazze e ragazzi che si sono appassionati all’agricoltura e in modo particolare per le produzioni vinicole. Tanti giovani si stanno specializzando nelle produzioni biologiche, e questo è importante perché nel futuro i consumatori chiederanno sempre di più qualità e tracciabilità dei prodotti”. In passato la Regione Campania non ha saputo sfruttare i fondi europei, una risorsa importante del settore produttivo enogastronomico. “Stiamo cercando questa volta di fare un lavoro molto mirato -assicura De Luca- sia in termini di ...