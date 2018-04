Vinitaly | il vino dei Carmelitani sfida i colossi del settore

Vinitaly - le carte vincenti del vino campano : I giovani, il biologico e i fondi europei: sono le carte che la regione Campania gioca per lo sviluppo del settore del vino presentate a Vinitaly, la manifestazione dedicata al settore in corso a ...

Vinitaly - le carte vincenti del vino campano : I giovani, il biologico e i fondi europei: sono le carte che la regione Campania gioca per lo sviluppo del settore del vino presentate a Vinitaly, la manifestazione dedicata al settore in corso a Verona. “Anche in Campania -ha detto il presidente della regione, Vincenzo De Luca- registriamo un fenomeno molto interessante: una presenza giovanile molto forte. Abbiamo ragazze e ragazzi che si sono appassionati all’agricoltura e in modo particolare ...

Vinitaly incorona Verona capitale mondiale del vino : Al via il secondo giorno di Vinitaly , importante rassegna dedicata al settore enogastronomico arrivata alla 52esima edizione. Verona in questi giorni è stata incoronata come la capitale mondiale del ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...

Al Vinitaly Salvini 'beve' Berlusconi : 'Vino italiano non va mai di traverso' : ... mobilitazione popolare nei confronti dell'Unione Europea per fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l'economia e bloccare le speculazioni. Alessia Berlusconi produce il suo vino nell'...

Vinitaly 2018 - le specialità vicentine alla fiera del vino : Nel mondo del vino abbiamo molto da comunicare, dobbiamo parlare di Wine Pride, dell'orgoglio del vino italiano, perché il vino deve essere il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Vinitaly è la ...

Vinitaly : domani 16 Aprile Coldiretti smaschera i trucchi del vino : smascherare gli inganni che si nascondono spesso dietro una bottiglia è l’obiettivo della mostra su “I trucchi del vino”organizzata dalla Coldiretti lunedì 16 Aprile alle ore 9,30 al Vinitaly nello stand della Coldiretti nel Centro Servizi Arena – stand A, tra il padiglione 6 e 7. Una realtà favorita dall’estensione della produzione a territori non sempre vocati e senza una radicata cultura enologica che con la globalizzazione degli scambi ...

Sicilia al Vinitaly - 147 aziende - crescita boom del vino doc : Le anfore fin dall'antichità sono state il principale contenitore di trasporto del pregiato prodotto alimentare che a tutt'oggi costituisce ancora uno dei punti cardini della nostra economia. L'...

Vinitaly - alleanza Coop : “Il vino prende la strada dell’Oriente” : Per i vini italiani le esportazioni si spingono sempre più verso l’Oriente con una crescita a due cifre e buone prospettive di ulteriore espansione a cominciare dalla Russia, dove il nostro export ha registrato un +43% in volume, passando dai 77 milioni di euro di fatturato del 2016 ai 111 del 2017. Stabili, invece, mercati come il Regno Unito, la Germania e gli stessi Stati Uniti. È quanto emerge da una analisi dell’alleanza ...

Salvini a Vinitaly : «A Di Maio offro un vino Sforzato : dovrebbe fare di più» - e lui : «Chi si ostina con centrodestra unito fa danno al Paese» : Il leader della Lega risponde così a chi gli chiede che vino offrirebbe a Luigi Di Maio del M5S. A Berlusconi, invece, offrirebbe «una Fanta. Non è buona ma è tanta»

Salvini a Vinitaly non risponde a Di Maio : "parlo solo di vino" : Verona, 15 apr. , askanews, - Il leader della Matteo Salvini non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Luigi Di Maio di oggi pomeriggio al Vinitaly secondo cui chi si ostina a proporre un ...