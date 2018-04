Vinitaly | i vini calabresi sempre più amati negli Usa

SALVINI - DAL Vinitaly AL MCDONALD'S/ “Cenetta tranquilla in aeroporto” : e il Made in Italy? : SALVINI, dal VINITALY al MCDONALD'S: prima difende il Made in Italy, poi mangia un panino. Sfottò sui social, ma anche critiche per l'autogol commesso dal leader della Lega(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Vinitaly - i vini della Sardegna prendono la via dell'Oriente - Sardiniapost.it : I vini della Sardegna prendono la strada dell'Oriente. La seconda giornata istituzionale della Regione Sardegna , alla 52/a edizione del vinitaly , si è aperta stamattina alle 10 con l'incontro di una ...

Vinitaly - Caterina Dei : Nobile di Montepulciano è vino "friendly" : Verona, , askanews, - Una donna, una toscana, alla guida di una delle storiche cantine della Val d'Orcia. É Caterina Dei, a capo delle cantine di famiglia di Montepulciano, protagonista al Vinitaly a ...

Carlo Sibilia : 'Le aziende irpine volano al Vinitaly' : La politica ha il compito di agevolare la strada ad un mondo che già si vende benissimo da solo dagli USA, alla Russia, fino al Giappone. vanno colti i suggerimenti utili allo sviluppo del settore. ...

Salvini - dal Vinitaly al McDonald's/ Prima difende il Made in Italy - poi mangia un panino : sfottò sui social : Salvini, dal VinItaly al McDonald's: Prima difende il Made in Italy, poi mangia un panino. sfottò sui social, ma anche critiche per l'autogol commesso dal leader della Lega(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Vinitaly : domani 17 Aprile sfilano i vini dei vip nello stand Coldiretti : Dagli attori ai cantanti, dai politici ai giornalisti, dagli sportivi agli stilisti fino ai grandi imprenditori è corsa ai vigneti con un numero crescente di Vip che investe nel mondo del vino per l’opportunità di stare a contatto con la natura, esprimere creatività, confrontarsi con nuovi stimoli e garantirsi in generale una piu’ elevata qualità della vita. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato al vinitaly la prima rassegna delle ...

Vinitaly : in Lombardia prodotti un milione di ettolitri di vino nel 2017 : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - I vigneti della Lombardia hanno prodotto nel 2017 un milione gli ettolitri di vino. Di questi circa il 90% è di qualità, garantito dalle cinque Docg, dalle 21 Doc e dalle 15 Igt. E le denominazioni, secondo la Coldiretti Lombardia, contribuiscono al successo dell’export

Vinitaly : export vini lombardi +4 - 2% nel 2017 : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Continua la crescita delle esportazioni di vino prodotto in lombardia. Nel 2017 l'export dei vini lombardi è aumentato del 4,2% a 270,3 milioni di euro. L’incremento maggior è stato quello segnato sul mercato russo, dove il valore dell’export dei vini lombardi è aumenta

Presentato al Vinitaly Wine Show Todi 'Un sorso al cuore' : E come tutti gli spettacoli che si rispettino anche Wine Show avrà quest'anno una sezione "sperimentale". Con Wine Show Off ci sarà infatti spazio per olio e birra. I voltoni dei palazzi comunali ...

Vinitaly : Alleanza Coop - vini green? solo se certificati : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Nell’ambito dell’universo dei cosiddetti vini ‘green’, è la presenza o meno di una certificazione l’elemento a cui a mio avviso va dato più valore. Occorre sempre prestare attenzione se una produzione vitivinicola è certificata sulla base di parametri e di controlli ben identificati, o se si fonda su impegni volontari e sul rispetto di standard auto-definiti dichiarati ...

Vinitaly : il Giro d'Italia fa tappa in Franciacorta : "Un'occasione per coniugare lo sport con la cultura del territorio e con le occasioni per conoscere uno dei grandi patrimoni Lombardi - ha commentato Martina Cambiaghi - lo sport internazionale del ...

Il vino dei Carmelitani Scalzi di Venezia che ha conquistato il Vinitaly : Se chiunque sia stato a Venezia conosce il 'ponte degli Scalzi', che permette a chi arriva alla stazione di Santa Lucia di attraversare il Canal Grande, i frati Carmelitani che danno il nome alla struttura potrebbero essere presto famosi anche per un vino. Alla 52esima edizione di Vinitaly, infatti, sono stati presentati i due vini che hanno creato dopo aver recuperato delle viti a Venezia, raccolte nel vigneto-collezione della ...

Vinitaly : Zaia presenta progetto 'Panchina Rosa' per combattere violenza genere (2) : (AdnKronos) - La prima panchina rosa, realizzata da artigiani locali, è stata scoperta da Zaia di fronte a una folla di visitatori e rimarrà all’esterno dello stand del Veneto, per essere poi sistemata nel territorio di Bardolino. “Siamo ben lieti – ha detto Zaia – di ospitare nello stand Veneto que