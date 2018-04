Vinitaly | domani 17 Aprile sfilano i vini dei vip nello stand Coldiretti

meteoweb.eu

: #Amici, domani torno al #Vinitaly, perché il #vino, oltre che un’eccellenza del Made in Italy, è un mercato importa… - matteosalvinimi : #Amici, domani torno al #Vinitaly, perché il #vino, oltre che un’eccellenza del Made in Italy, è un mercato importa… - Agenzia_Ansa : Domani al via #Vinitaly, vino italiano vale 13 miliardi. E' il 10% del settore agroalimentare - irisbam : RT @RenzoMattei: Salvini è soddisfatto dell'accordo raggiunto con Di Maio al Vinitaly. Solo domani , passata la sbronza, si accorgerà di av… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dagli attori ai cantanti, dai politici ai giornalisti, dagli sportivi agli stilisti fino ai grandi imprenditori è corsa ai vigneti con un numero crescente di Vip che investe nel mondo del vino per l’opportunità di stare a contatto con la natura, esprimere creatività, confrontarsi con nuovi stimoli e garantirsi in generale una piu’ elevata qualità della vita. E’ quanto afferma lache ha organizzato alla prima rassegna delle bottiglie Vipmartedì 17alle ore 9,30dellanel Centro Servizi Arena –A, tra il padiglione 6 e 7. Una occasione per scoprire le scelte dei Vip che hanno deciso di investire nel vino nei diversi territori del Paese, rilanciando vigneti autoctoni e produzioni locali, riscoprendo profumi e sapori, esplorando nuovi mercati e diventando loro stessi ambasciatori del Made in Italy nei calici e a tavola. Tanti ...