Vinitaly | Cia | vini solidali muovono mercato | trend in crescita

(Di lunedì 16 aprile 2018) Roma, 16 apr. (AdnKronos) – E’ una delle novità più rilevanti nel panorama del vino Made in Italy, in costantenegli ultimi 10 anni: sono i, una realtà che affianca alla viticoltura un forte contenuto sociale e di welfare. Moltiplicate le etichette con un aumento dei volumi e del valore, quantificabile rispettivamente in un +10% e un +5%. Lo rileva Cia-Agricoltori Italiani che, al suo stand al, ha promosso un evento sul tema con il Forum Nazionale Agricoltura Sociale.“Piace, quindi, il vino che non solo è buono al palato, ma che racconta anche storie di solidarietà”, osserva Cia. Sono oltre 1.500 le Fattorie sociali che operano sul territorio italiano e quasi la metà è dedita alla cura dei vigneti e alla produzione di. Si tratta di aziende che svolgono un ruolo decisivo nel welfare rigenerativo, con progetti incentrati sul ...