Vinitaly | Cia | vini solidali muovono mercato | trend in crescita 2

Vinitaly : Cia - vini solidali muovono mercato - trend in crescita : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – E’ una delle novità più rilevanti nel panorama del vino Made in Italy, in costante crescita negli ultimi 10 anni: sono i vini solidali, una realtà che affianca alla vitivinicoltura un forte contenuto sociale e di welfare. Moltiplicate le etichette con un aumento dei volumi e del valore, quantificabile rispettivamente in un +10% e un +5%. Lo rileva Cia-Agricoltori Italiani che, al suo stand al vinitaly, ha ...

Vinitaly 2018 - le specialità vicentine alla fiera del vino : Nel mondo del vino abbiamo molto da comunicare, dobbiamo parlare di Wine Pride, dell'orgoglio del vino italiano, perché il vino deve essere il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Vinitaly è la ...

Vinitaly - la Vernaccia del 2004 di Silvio Carta conquista l'Olimpo : Roma, 15 apr. , askanews, La Sardegna conquista la vetta della prestigiosa rassegna internazionale del Vinitaly di Verona: alla Vernaccia del 2004 di Silvio Carta va il riconoscimento di Primo vino in ...

Vinitaly - Cia : filari italiani inerpicati fino al 90% di pendenza : Roma, 15 apr. , askanews, Arrivano fino al 90% di pendenza e sono i filari italiani 'eroici' che contribuiscono alla produzione del miglior vino italiano. Coltivazioni d'eccellenza considerate ...

Vinitaly - Salvini e Di Maio tra brindisi e frecciate incrociate : Un Vinitaly in salsa politica, quello che si è inaugurato oggi a Verona, con tanto di frecciate lanciate a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader a 5 stelle insiste nel chiudere la porta in faccia al ...

Vinitaly e Governo - Salvini-Di Maio : sfuma l’incontro/ Leader Lega - “M5s faccia di più” - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Giorgia Meloni sbertuccia Luigi Di Maio al Vinitaly : 'Magari dopo qualche bicchiere...' : Il Vinitaly a Verona è il centro della politica italiana. Già, perché in questa domenica i leader impegnati a cercare la quadra per il prossimo governo sono tutti là: Matteo Salvini , Luigi Di Maio e anche Giorgia Meloni . Ed è proprio la ...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

COTARELLA BASTA SCIAMANI AL Vinitaly : Ma si deve avere ben chiaro che la distinzione è fra scienza e no scienza, tra risultati e non risultati. Non sono stati gli SCIAMANI a determinare il successo del vino italiano, ma i professionisti, ...

Conto alla rovescia per Vinitaly 2018 : presenti a Verona le aziende del territorio alessandrino : Nel giorno di apertura del Vinitaly, domenica 15 aprile, si svolgerà in Sala Rossini alle 15,30 l'incontro " La tutela delle denominazioni in Europa e nel mondo" con gli interventi, tra gli altri, ...