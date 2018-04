Vini bio | l' Italia ha un quarto della superficie bio mondiale

Cresce l´appeal e il valore del marchio in Italia e all´estero. A Verona saranno presentati i Vini "Monovarietali Bio" : giornata con le scuole e gli.Enti come Comune di Collesano ,Ente Parco delle madonie, le autorità militari e l.associazione Madonie Bike e Casale Drinzi in.occasione del primo sentiero tematico urbano.

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Matteo SalVini e Alba Parietti tra gli ospiti di Paolo Del Debbio (12 aprile) : Quinta Colonna Anticipazioni e ospiti del 12 aprile 2018: Paolo Del Debbio si confronterà con un grande numero di personaggi, da Matteo Salvini ad Alba Parietti e Peter Gomez.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:42:00 GMT)

M5s - De Luca : “Fico in bus? Domani metto il giubbino - scambio look con SalVini e vado a lavoro in bicicletta” : “Siamo arrivati a un livello di demagogia e truffa mediatica che per me è francamente insopportabile. Ho un’età che mi rende intollerante rispetto alle prese in giro”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, commenta la iniziativa di molti leader di partito, che alla prima tornata di consultazioni sono andati al Quirinale senza auto blu. E aggiunge: “Mi ha procurato un un ...

INDAGATI ANGELO ATTAGUILE E PAGANO - LEGA SALVini KO IN SICILIA/ Caputo arrestato - 12 episodi voto di scambio : SICILIA, arresti per voti di scambio ai dirigenti LEGA-Noi con SALVINI i fratelli Caputo: indagato il deputato PAGANO, Vozza rilancia “SALVINI commissari tutto il partito in regione”(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Due dirigenti di “Noi con SalVini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio : Due dirigenti del movimento Noi con Salvini sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio. sono l’ex deputato regionale Salvino Caputo e suo fratello Mario, candidato non eletto di “Noi con Salvini” alle ultime elezioni regionali. Un’altra The post Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Sicilia - arresti Lega per voto di scambio/ Caputo ai domiciliari : SalVini convoca il deputato Pagano indagato : Lega, arresti in Sicilia per voto di scambio: ai domiciliari Salvino e Mario Caputo, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:29:00 GMT)

“Voti in cambio di posti di lavoro” : esponenti di Noi con SalVini arrestati per voto di scambio : Nella mattinata di oggi, a Palermo sono stati arrestati due esponenti del movimento leghista "Noi con Salvini" con l'accusa di voto di scambio, gli avvocati Salvino e Mario Caputo. Stando a quanto si apprende, il primo è stato commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo di “Noi con Salvini” e il secondo invece è stato candidato all'Ars per il movimento della Lega alle scorse elezioni.Continua a leggere

Palermo - “posti di lavoro in cambio di voti” : ai domiciliari due rappresentanti di Noi con SalVini in Sicilia : L’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento “Noi con Salvini” durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni ...

Sicilia : voto di scambio - arrestato ex deputato Salvino Caputo (Noi con SalVini) : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Siciliano Salvino Caputo, dirigente di ‘Noi con Salvini’. L’ex parlamentare, avvocato di Monreale, commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento ‘Noi con Salvini” durante le elezioni della scorsa primavera, è finito agli ...

Ozzano Taro (PR) : biotrekking a Monte delle Vigne - per esplorare il terroir e degustare i Vini : Un vino non è né una bottiglia né un calice ma il prodotto del lavoro di una vigna che contiene al suo interno tutto il senso e gli aromi del terroir in cui nasce e cresce. degustare un frutto della passione di Monte delle Vigne, cantina di Ozzano Taro (PR), significa assaporare l’aroma di una filosofia di vita incentrata sul concetto di biologico e viaggiare idealmente lungo i sentieri di un contesto ambientale disteso tra il Parco Regionale ...

Matteo SalVini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

Matteo SalVini e il dubbio su Paolo Romani - da Forza Italia avvertono : 'O accetta o si rompe il centrodestra' : Vuoi vedere che Luigi Di Maio riuscirà nel suo intento? La candidatura di Paolo Romani alla presidenza del Senato, vista come fumo negli occhi dal candidato premier del Movimento 5 Stelle , rischia di ...