Vincono Pulitzer per caso Weinstein

Ironia della sorte è proprio il figlio di Woody Allen (accusato di molestie dalla figlia adottiva) tra i vincitori del premioper come ha coperto ildel produttore, accusato di abusi sessuali da numerose attrici. La più prestigiosa onorificenza per il giornalismo Usa è andato al New York Times e al New Yorker. Premiati alla Columbia University: Jodi Kantor e Megan Twohey del NYT e Ronan Farrow del New Yorker.Farrow, figlio di Mia e Allen,intervistò Asia Argento che denunciò gli abusi subiti da.(Di lunedì 16 aprile 2018)