Video Trapani Andria 1-1 | highlights e gol della partita Serie C 35^ giornata

DIRETTA/ Trapani-Andria (risultato live 1-1) streaming Video e tv : autogol di Colella! : DIRETTA Trapani-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:10:00 GMT)

Diretta/ Trapani-Andria (risultato live 0-1) streaming Video e tv : Quinto gela il Provinciale di Erice : Diretta Trapani-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:42:00 GMT)

DIRETTA / Trapani Andria (risultato live 0-0) streaming Video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Trapani-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:09:00 GMT)

Trapani-Andria/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Trapani-Andria: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:23:00 GMT)

Video/ Francavilla Trapani (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Francavilla Trapani (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Virtus avanti con Biason e Madonia.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:28:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Francavilla Trapani (risultato finale 2-0) streaming Video e tv : vittoria dei locali! : DIRETTA Virtus Francavilla Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siciliani alla rincorsa del sogno Serie B(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Diretta/ Virtus Francavilla Trapani (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gara in perfetto equilibrio! : Diretta Virtus Francavilla Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siciliani alla rincorsa del sogno Serie B(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:51:00 GMT)

Diretta/ Virtus Francavilla Trapani : streaming Video-tv - i bomber attesi. Quote - probabili formazioni - orario : Diretta Virtus Francavilla Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Siciliani alla rincorsa del sogno Serie B(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:57:00 GMT)

Virtus Francavilla Trapani/ Streaming Video e diretta tv : formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Virtus Francavilla Trapani: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siciliani alla rincorsa del sogno Serie B(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 04:29:00 GMT)

Lecce - Catania e Trapani - lotta per il primato Video : Si preannuncia una domenica intensa in #Serie C. Nel girone C attenzioni puntate sulla lotta a tre, a distanza, fra #Lecce, #Catania e Trapani per il primo posto. Giornata dopo giornata si è assottigliato il vantaggio dei pugliesi sui siciliani, che adesso credono nel sorpasso. Il Lecce - che dovra' riposare alla terzultima - alle 14,30 sara' impegnato sul campo della Reggina, contro una squadra che lotta a denti stretti per la salvezza. Il ...

Serie C : altra trasferta senza tifosi - Catania e Trapani preparano le 5 giornate Video : In Serie C, il mese di aprile potrebbe risultare decisivo per le sorti di un intero #campionato, in tutti e tre i gironi. Oggi, 3 aprile, i riflettori sono puntati sul girone C che solo fino a poco tempo fa sembrava poter incoronare il Lecce quale squadra vincitrice. Invece, i giallorossi hanno sprecato molte occasioni di chiudere anzitempo il discorso della promozione diretta facendosi rimontare quasi tutto il vantaggio sulle immediate intrici ...

DIRETTA / Trapani Matera (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato ad Evacuo : DIRETTA Trapani-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Provinciale di Erice.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Trapani Matera/ Streaming Video e diretta tv : bomber e orario - quote e probabili formazioni : diretta Trapani-Matera: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Provinciale di Erice.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Trapani-Matera/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Trapani-Matera: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Provinciale di Erice.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 03:57:00 GMT)