Video Lecce Fondi 2-0 | highlights e gol della partita Serie C 35^ giornata

Lecce-Fondi/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Lecce-Fondi: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:25:00 GMT)

Lecce - Lucarelli ti provoca ancora : 'sorpreso dall'arbitro scelto' Video : Proprio come il direttore Lo Monaco, ormai anche il tecnico del #Catania, Cristiano Lucarelli continua settimanalmente a rilasciare dichiarazioni al vetriolo. Probabile che il mister insista con questo atteggiamento con l'intento di mettere pressione al #Lecce che dopo il pareggio del Catania è tornato artefice del proprio destino. Il tecnico del Catania: ci credo ancora Stavolta, Lucarelli ha parlato della scelta dell'arbitro per il match tra ...

Lecce - Kim Rossi Stuart sul palco - ma il pubblico scoppia a ridere : il Video : PER VEDERE IL video CLICCA "CONTINUA A LEGGERE". Il Festival del Cinema Europeo a Lecce continua a raccogliere consensi e successi, con un'affluenza di pubblico di buon livello. Si tratta di una bella iniziativa cinematografica, molto apprezzata nel Salento. In questi giorni si continuano a proiettare vari film e non mancano gli incontri interessanti con registi e attori famosi nel panorama nazionale ed internazionale. Tra gli altri, ...

Serie C - Lecce- Fondi : sorpresa in campo - Liverani sorride Video : Il Lecce è giunto a sole 3 gare [Video] dal sogno. Manca pochissimo davvero alla promozione diretta, 3 match da giocare con la massima intensita' e senza sottovalutare minimamente gli avversari che, pur essendo di rango inferiore ai giallorossi, possono comunque dar fastidio e giocare di rimessa mettendo in difficolta' i salentini come, tra l'altro, è accaduto nelle gare di andata. I prossimi 3 avversari si chiamano Racing Fondi, Paganese e ...

Lecce - torna la fiducia : ottima prevendita per la gara col Fondi Video : #Lecce-Racing Fondi: tutto pronto per una delle sfide più importanti della stagione in casa giallorossa. Dopo le debacle del #Catania che non è andato oltre al pareggio casalingo con la Juve Stabia e del Trapani sconfitta a Brindisi, contro la Virtus Francavilla nell'ultimo turno del campionato di #Serie C, il Lecce torna ad essere primo, indipendentemente dal turno di riposo che dovra' osservare. Questo ha scatenato l'entusiasmo nel popolo ...

Lecce - Fondi senza i big : 4 assenti Video : #Lecce - Racing Fondi è uno dei match più attesi del prossimo turno di #Serie C. Non solo perchè in campo scendera' la capolista del girone C [Video] di Serie C, ma anche perchè il Fondi, che proviene da ben 4 sconfitte consecutive, punta a tornare a fare punti. Al Via del mare l'aria sara' bollente visto che il discorso promozione diretta è tornato in mano ai giallorossi, dopo le debacle di #Catania e Trapani. Infatti, nell'ultimo turno di ...

Serie C : il Catania non sfonda - il record eccezionale resta al Lecce Video : Catania- Juve Stabia, giocata ieri sera al Massimino [Video], ha regalato molte emozioni, nonostante il risultato finale di 0-0 faccia pensare il contrario. Emozioni negative per i tifosi siciliani che si aspettavano la vittoria, positive per i tifosi delle vespe che hanno conquistato un punto importante in ottica play off. Felice anche il #Lecce che guardava la gara da spettatore interessato: adesso i salentini hanno di nuovo in mano il loro ...

Lecce : animali in cattività - rissa al circo Orfei - domatore di tigri in ospedale Video : La notizia è di qualche giorno fa, ma continua a suscitare reazioni e commenti sui social per il drammatico stato di cattivita' in cui sono costretti a vivere gli animali da circo. Il fatto è accaduto nel Salento [Video], a Surbo, alle porte di #Lecce, dove aveva fatto tappa il circo Marina Orfei. circo Orfei, scoppia la rissa allo zoo privato Venerdì 6 aprile, in serata intorno alle 20:30, all'esterno del tendone è scoppiata una vera e propria ...

Gode il Lecce - regalo targato Juve Stabia : ecco cosa è accaduto a fine match Video : Una gara molto bella quella che si è giocata stasera al Massimino tra #Catania e Juve Stabia. La squadra campana è riuscita ad uscire indenne da uno dei campi più difficili della Serie C [Video], con una prestazione maiuscola che non ha concesso niente ai padroni di casa. A fine match, il mister del Catania Lucarelli, visibilmente nervoso, ha spiegato di credere ancora alla promozione diretta ai microfoni di Rai Sport: le abbiamo provate tutte ...

