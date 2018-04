Video Juventus-Sampdoria | 3-0 | | highlights e gol della partita | Serie A 32giornata

Juventus-Sampdoria 3-0 : i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic - Howedes e Khedira - Video gol - : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images, scelta da SuperNews Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic , Howedes e Khedira . La Samp non riesce a rispondere ai ...

Video Gol Juventus-Sampdoria 3-0 : Highlights e Tabellino Serie A 15-04-2018 : Risultato Finale Juventus-Sampdoria 3-0: Cronaca e Video Gol Mandzukic, Howedes, Khedira 32^ Giornata Serie A 15 Aprile 2018. E’ stato tutt’altro che semplice ottenere questi 3 punti per la Juventus, al netto del risultato finale di 3-0. La Sampdoria ha venduto cara la pelle per oltre 45 minuti, ma alla fine il maggior tasso tecnico è venuto fuori tutto d’un colpo. I bianconeri di Max Allegri mettono una seria ipoteca ...

Diretta/ Juventus Sampdoria streaming Video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Juventus Sampdoria , info streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:39:00 GMT)

Juventus - riecco Cuadrado e Dybala : quante novità contro la Sampdoria Video : La Juve sta curando la preparazione in vista del partita contro la Sampdoria e la squadra da ieri sera si trova in ritiro a Leinì. I bianconeri quest'oggi si presenteranno all'Allianz Stadium dopo l'impresa sfiorata al Bernabeu e certamente riceveranno i più che meritati applausi del proprio pubblico. Tifosi che come ha spiegato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri quest'oggi dovranno spingere la #Juventus con tutto il sostegno. contro ...