VIDEO | GF | Simona Izzo alla carica | Dovranno misurarmi la pressione Qui per

Grande Fratello 15 - Simona Izzo a Blogo : "Farò un film sul GF. Se ci fosse stato Predolin? L'avrei fatto tacere facilmente!" (VIDEO) : Simona Izzo, già concorrente del Grande Fratello Vip, sarà una dei due opinionisti di questa quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso che tornerà in onda su Canale 5, a partire da martedì 17 aprile 2018.Noi di TvBlog abbiamo intervistato la regista e sceneggiatrice in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma che si è svolta oggi, lunedì 16 aprile 2018.prosegui la ...

Immensa Simona Gioli : conquista la A1 a 40 anni! VIDEO : Simona Gioli è una di quelle atlete che non riesce proprio a smettere di stupire tutti, l'ultima sua incredibile impresa sportiva si è compiuta domenica 8 aprile, quando con la sua Savallese Millenium #Brescia ha vinto il match di campionato contro la Conad Olimpia Teodora Ravenna con il punteggio di 3 a 1, match durante il quale Mamma Fast, uno dei tanti soprannomi avuti in carriera, ha messo a terra anche la bellezza di 13 palloni. E proprio ...

Heather Parisi contro Biondo “carismatico” e il commento di Simona Ventura al serale (VIDEO) : Heather Parisi contro Biondo dopo la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in scena sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5. Heather Parisi fa parte della commissione esterna del programma ed è stata chiamata, al pari dei suoi colleghi in giuria - ad esprimersi a proposito delle esibizioni dei concorrenti. A lei Biondo non è piaciuto, a differenza di altri personaggi che lo hanno lodato più volte nel corso della ...

Amici 2018 - Heather Parisi "contro" i professori - Simona Ventura e Marco Bocci (VIDEO) : Amici va alla riscossa e prepara la seconda sfida contro Ballando con le stelle (che avrà Gabriel Garko come ballerino) creando hype sulla prossima puntata, in onda sabato sera, anche grazie alle polemiche tra professori e commissari. In particolar modo, è Heather Parisi ad avere i fari puntati su di sé. La showgirl ce l'ha con Alessandra Celentano (anche se non la nomina), rea di aver attaccato la ballerina Lauren per il suo aspetto ...

Amici 2018 : Heather o Hater? La Parisi avvelenata con professori - Simona Ventura e Marco Bocci – VIDEO : Heather Parisi - Amici 2018 Non solo la delusione dell’eliminato Filippo e la gioia del vincitore Matteo, ma anche l’ira di Heather Parisi. La prima puntata del Serale di Amici 2018 scatena il disappunto della ‘commissaria’ nei confronti dei professori, a suo dire eccessivamente duri con i ragazzi in gara: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei ...

Simona Ventura a Blogo : "Amici non è un riscatto contro nessuno" (VIDEO) : In occasione della conferenza stampa di presentazione di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a partire da stasera, sabato 7 aprile 2018, noi di TvBlog abbiamo chiesto a Simona Ventura se la sua partecipazione ad Amici rappresenta un riscatto contro qualcuno in particolare.Queste sono state le sue dichiarazioni:prosegui la letturaSimona Ventura a Blogo: "Amici non è un riscatto contro nessuno" ...

Amici 2018 : tutto pronto per il serale? Il VIDEO di Simona Ventura spopola sul web : Tutti pronti per la prima puntata del serale della nuova edizione di Amici17 condotta da Maria De Filippi? Cresce...

Amici17 - Simona Ventura : Non avrei mai fatto il Grande Fratello. Gli ultimi anni in Rai sono stati difficili VIDEO : di Ida Di Grazia Simona Ventura è uno degli assi nella manica di Amici, Maria De Filippi l'ha fortemente voluta per il serale inserendola all'interno della commissione esterna. La De filippi ha avutto ...

Simona Ventura si sfoga : 'molti sono stati riconoscenti - altri dei veri infami' VIDEO : Dopo una lunga assenza dai teleschermi, a parte la breve parentesi a Sanremo Young, #Simona Ventura è pronta ad affrontare una nuova sfida televisiva con il ruolo di giudice. Infatti la sua cara amica Maria De Filippi [Video] le ha dato la possibilita' di far parte della giuria esterna che giudichera' gli allievi del serale di #Amici 17. Il talent più longevo della Tv ripartira' da sabato 7 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. Una delle ...

Isola : la prossima edizione potrebbe essere condotta da Simona Ventura? VIDEO : L'edizione 2018 dell'#Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da #Alessia Marcuzzi, è partito col botto e continua a tenere milioni di telespettatori incollati davanti al televisore, più per i numerosi scandali che si sono susti da quando è iniziata questa edizione che per le vicende vere e proprie dei naufraghi. Tutto ha avuto inizio con il canna-gate [Video]con cui l'ex pornostar ungherese Eva Henger ha accusato l'ex tronista di ...

Simona Ventura nuova conduttrice del reality? VIDEO : Quest’anno per l’Isola dei Famosi non c’è davvero pace [Video]tanto che addirittura si parla di un ritorno alle origini, ovvero la Magnolia starebbe pensando di tornare a trasmettere il reality sui canali Rai. La decisione presa dalla societa' di produzione sembrerebbe quasi certa per via di un mancato accordo con Mediaset. Un altro motivo per cui l’#Isola dei Famosi potrebbe tornare ad essere trasmessa su Rai2 potrebbe essere per via dei ...

Isola 2018 : Simona era meglio di Alessia - le ex naufraghe rivogliono la Ventura VIDEO : #Isola dei Famosi: l'edizione 2018 del reality non convince. E lo confermano, per l'ennesima volta, gli ascolti: ieri sera, l'Isola è stata battuta, di nuovo, da Il Commissario Montalbano in replica.... E, sotto accusa, è finita anche la conduttrice della trasmissione di Canale 5, #Alessia Marcuzzi. In particolare non è piaciuto il modo in cui la bionda presentatrice ha gestito il canna-gate [Video]: adesso c'è chi invoca a gran voce il ritorno ...

Pietro e Nunzia in È arrivata la felicità 2 tra soldi e prima casa - anticipazioni da Alessandro Roja e Simona Tabasco (VIDEO) : L'amore di Pietro e Nunzia in È arrivata la felicità 2 prosegue a gonfie vele tra la ricerca della casa dei sogni e nuovi progetti per il futuro: nella seconda stagione della serie in onda da martedì 20 febbraio su Rai1 il fratello del protagonista Orlando (Alessandro Roja) e la sua esuberante "Nancy" (Simona Tabasco) decidono di mettere su casa insieme, ma dovranno fare i conti anche loro con i problemi della quotidianità, proprio come la ...

Nadia Toffa e il cancro/ Le Iene - VIDEO : Simona Ventura - ”commossa dalla tua fierezza di raccontare il tumore” : Nadia Toffa e il cancro: video Iene, il ricordo commosso di Simona Ventura. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata: La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:20:00 GMT)