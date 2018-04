VIDEO | D'Urso torna al GF : "Tanta ansia da prestazione. Al centro storie strane e note ai tg" : La conduttrice di nuovo al timone del reality di Canale 5 dopo 14 anni di assenza: "Non dormo da 15 giorni". Al suo fianco...

Barbara D'Urso a Blogo : "Le frecciatine di Bonolis? Vi dimostreremo che non è vero!" (VIDEO) : Barbara D'Urso è la conduttrice del Grande Fratello 15 del quale vi abbiamo fornito tutti i dettagli nell'articolo dedicato alla conferenza stampa svoltasi oggi. Durante l'intervista rilasciata ai giornalisti, durante la quale sono stati affrontati tanti argomenti anche extra-GF, noi di TvBlog abbiamo chiesto alla conduttrice una replica alle "frecciatine" che, ogni tanto, Paolo Bonolis le lancia durante le puntate di Avanti un ...

“Lei è morta - non dovevi farlo” - “Vergogna!”. Dopo il caso Frizzi - tutti (di nuovo) contro Barbara D’Urso : quel VIDEO - mandato in onda a Domenica Live - ha scatenato contro Carmelita l’odio del web. Parole pesantissime : Una notizia che ha colpito i tanti spettatori che ancora conservavano il ricordo della sua geniale comicità, lei che per anni si era calata nel ruolo della “svampita” del piccolo e grande schermo, a metà tra realtà e finzione. Isabella Biagini è scomparsa a 74 anni Dopo che la sorte sembrava essersi particolarmente accanita contro di lei. A partire da quel drammatico incidente nel 1999 quando un tumore le aveva portato via la ...

Isabella Biagini - il VIDEO da Barbara D'Urso scatena la polemica : «Senza nessuna vergogna» : 'Senza nessuna vergona': scoppia la polemica sul video di Isabella Biagini mandato in onda da Barbara D'Urso. 'Potevano evitare di mandare in onda questo video di Isabella Biagini ', si solleva un ...

Grande Fratello : arrivano i 'Ragazziiii' di Barbara D'Urso VIDEO : Per i reality non c’è pausa. Subito dopo la finale dell’#Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi, che andra' in onda lunedì 16 aprile, il #Grande Fratello Nip Not Important Person è pronto per fare il suo ingresso nelle case degli italiani. La diretta è prevista per martedì 17 aprile su Canale 5 in prima serata. Dopo quattordici anni di assenza al comando del reality torna Barbara D’Urso, la conduttrice televisiva che tutte le domeniche e ...

Barbara D'Urso - il suo percorso iniziò da un fotoromanzo VIDEO : Forse non tutti sanno che la nota conduttrice Mediaset, #Barbara D'Urso, iniziò il suo percorso lavorativo costellato da decine di successi da un fotoromanzo. In questo articolo vi spiegheremo tutto chiaramente, ripercorrendo i primi passi della donna di spettacolo sotto i riflettori. Non scorderemo, inoltre, di parlare del ritorno di Carmelita al timone del Grande Fratello. Iniziamo col dire che Barbara è una vincitrice di natura. Una delle sue ...

Fabrizio Frizzi/ VIDEO - omaggio di Barbara d'Urso e Gerry Scotti : "conservati tutti i suoi sms" : Fabrizio Frizzi, l'ultima promessa e quella frase premonitrice: "Non sai mai quello che può succedere domani". L'intervista rilasciata a gennaio, e quel futuro già scritto

ISABELLA BIAGINI È MORTA - OMAGGIO DI BARBARA D'URSO/ VIDEO - l'incontro col cane (Domenica Live) : ISABELLA BIAGINI è MORTA, l'attrice romana si è spenta a 74 anni: l'ultimo Video a Domenica Live, il saluto e l'OMAGGIO di BARBARA D'Urso, "era malata ma non è stata abbandonata"

Isabella Biagini è morta - omaggio di Barbara D'Urso/ Ultimo VIDEO a Domenica Live : "malata ma non abbandonata" : Isabella Biagini è morta, l'attrice romana si è spenta a 74 anni: l'Ultimo video a Domenica Live, il saluto e l'omaggio di Barbara D'Urso, "era malata ma non è stata abbandonata"

Maria De Filippi contro la D'Urso : clamorosa provocazione in diretta VIDEO : Nel corso dell’ultima puntata del programma domenicale condotto da Fabio Fazio '#che tempo che fa', tra gli ospiti è stata invitata anche la famosa e amatissima conduttrice Mediaset #Maria De Filippi. La matrona di Canale 5 che, con i suoi programmi Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici ed altri, riesce a coinvolgere un numero sempre maggiore di telespettatori, si è lasciata andare nel corso dell’intervista da Fazio ed ha lanciato delle ...

Grande Fratello 15 : promo con Barbara D'Urso e le vincitrici Serena Garitta e Floriana Secondi (VIDEO) : Il Grande Fratello 15 partirà ufficialmente martedì 17 aprile 2018, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Barbara D'Urso.prosegui la letturaGrande Fratello 15: promo con Barbara D'Urso e le vincitrici Serena Garitta e Floriana Secondi (video) pubblicato su TVBlog.it 09 aprile 2018 23:15.

Maria De Filippi vs Barbara d'Urso/ VIDEO : "Alcune colleghe fanno cose che non farei mai" (Che tempo che fa) : Maria De Filippi si racconta a Che tempo che fa da Fabio Fazio: dalle fobie alla paura dopo l'attentato, fino alla frecciatina alla collega Barbara d'Urso.

Elfo umano Luis Padron a Domenica Live/ VIDEO - Orecchie a punta e interventi : dalla d'Urso il re Fantasy : Luis Padron, il ragazzo Elfo ospite a Domenica Live: Video, Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d'Urso arriva il re del Fantasy pronto a sconvolgere il pubblico.

Francesco Nozzolino e il padre a Pomeriggio 5/ VIDEO - dopo gli insulti omofobi torna da Barbara d'Urso : Francesco Nozzolino e il padre ospiti a Pomeriggio 5, dopo gli insulti omofobi sul LungoMare di Napoli, la star del MiniMondo torna da Barbara d'Urso.