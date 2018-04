VIDEO Donnarumma | che parata su Milik! Il miracolo del portiere in Milan-Napoli 0-0

DIRETTA/ Milan Napoli - risultato finale 0-0 - streaming VIDEO e tv : Donnarumma salva il Diavolo! : DIRETTA Milan Napoli, info streaming video e tv: a San Siro si gioca una grande sfida. Rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto.

Milan - Donnarumma ferma il Napoli/ VIDEO - incredibile parata su Milik e record : più giovane a 100 gare : Milan, Donnarumma ferma il Napoli: Video incredibile parata su Milik. E record: più giovane a 100 gare. Le ultime notizie sul portiere rossonero e i complimenti di Gattuso a fine partita(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli VIDEO : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta Tuttosport. Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del #Milan: sara' ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Liverpool? Ecco il possibile erede VIDEO : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il suo procuratore, il potente Mino Raiola, vorrebbe che si trasferisse in una squadra di primo livello, dove potrebbe partecipare anche alla Champions League. Le proposte non mancano di certo ad un portiere che viene ritenuto uno dei più forti calciatori Under 20 in circolazione peraltro, sara' titolare nella Nazionale italiana ...

Juventus-Milan - subito Dybala : Donnarumma sorpreso [VIDEO] : Juventus-Milan, subito Dybala, si sta giocando la 30^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo si stanno affrontando le squadre di Allegri e Gattuso. Avvio super per la squadra bianconera che passa in vantaggio dopo appena 7 minuti, gran tiro da lontano di Dybala, Donnarumma sembra sorpreso. Rossoneri adesso chiamati alla reazione, Juventus al momento a + 4 sul Napoli. Juventus-Milan, subito Dybala: Donnarumma sorpreso [VIDEO] #Dybala! ...

DIRETTA / Pescara Empoli (risultato live 0-1) streaming VIDEO e tv : Alfredo Donnarumma! : DIRETTA Pescara Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: all’Adriatico gustosa sfida di Serie B (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:13:00 GMT)

Calciomercato Milan - colpo di scena su Donnarumma? Ecco gli scenari VIDEO : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, portiere sul quale è stato ormai detto di tutto. Stando a quanto riporta il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, il numero uno rossonero potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Pare infatti che la dirigenza rossonera abbia cambiato idea sul futuro del portiere; come scrive La Gazzetta ...

Diretta/ Arsenal Milan (risultato live 2-1) streaming VIDEO Tv8 : papera di Donnarumma - gol di Xhaka! : Diretta Arsenal Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, i rossoneri cercano l'impresa all'Emirates Stadium(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:37:00 GMT)

Calciomercato Milan - Donnarumma al PSG? Altro che Reina per sostituirlo VIDEO : Ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, che continua ad essere to da numerosi club europei. Intanto, il #Milan ha ingaggiato Reina, portiere di trentacinque anni che però finira' questa stagione al Napoli. Donnarumma, comunque, è to con grandissima insistenza dal Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a fare follie per garantirsi il suo cartellino. La dirigenza transalpina, infatti, ha intenzione di effettuare una vera e ...

Diretta/ Lazio Milan (risultato live 0-0) streaming VIDEO Rai 1 : Donnarumma salva in calcio d'angolo! : Diretta Lazio Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 20:48:00 GMT)

Diretta/ Roma-Milan - risultato live 0-0 - streaming VIDEO e tv : Under impegna Donnarumma : Diretta Roma Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i rossoneri doppio impegno in quattro giorni.

Calciomercato Milan - Donnarumma al Real Madrid? Ecco il possibile erede VIDEO : Davvero molto deludente la stagione del #Milan, che nell'ultima gara di campionato disputata ha pareggiato contro l'Udinese. Si tratta di un risultato tutto sommato giusto, dal momento che la squadra allenata da Gennaro Gattuso non ha creato numerose occasioni da gol. Se il Milan non dovesse qualificarsi in Europa, al termine della stagione potrebbero essere ceduti alcuni top player. Leonardo Bonucci è to con grande attenzione dal Real Madrid, ...