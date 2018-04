VIDEO – Ciclismo | creato un campus per gli atleti del Team Sunweb

Diretta/ Amstel Gold Race 2018 streaming VIDEO e tv : Wellens - problema meccanico ma riparte (ciclismo) : Diretta Amstel Gold Race 2018 streaming video e tv, percorso e orari della classica olandese di ciclismo caratterizzata dal Cauberg (oggi domenica 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:58:00 GMT)

DIRETTA / Amstel Gold Race 2018 streaming VIDEO e tv : gli inseguitori recuperano qualcosa (ciclismo) : DIRETTA Amstel Gold Race 2018 streaming video e tv, percorso e orari della classica olandese di ciclismo caratterizzata dal Cauberg (oggi domenica 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:03:00 GMT)

DIRETTA / Amstel Gold Race 2018 streaming VIDEO e tv : nove in fuga - ci sono Tizza e Bono (ciclismo) : DIRETTA Amstel Gold Race 2018 streaming video e tv, percorso e orari della classica olandese di ciclismo caratterizzata dal Cauberg (oggi domenica 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Amstel Gold Race 2018/ Streaming VIDEO e diretta tv : percorso - orario e vincitore (ciclismo - oggi 15 aprile) : diretta Amstel Gold Race 2018 Streaming video e tv, percorso e orari della classica olandese di ciclismo caratterizzata dal Cauberg (oggi domenica 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 05:14:00 GMT)

Ciclismo - Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix VIDEO : #Alejandro Valverde sta per iniziare un nuovo assalto alle classiche delle Ardenne, dove conta gia' un palmares inimitabile con quattro vittorie alla Liegi Bastogne Liegi e cinque alla Freccia Vallone. Domani il fuoriclasse della Movistar sara' al via dell’Amstel Gold Race, l’unica corsa del trittico che gli manca, ma prima ha voluto effettuare un’importante ricognizione in vista del prossimo Tour de France. Insieme ad alcuni compagni di squadra ...

Ciclismo - Tom Boonen : 'Ho dei dubbi su Cancellara' VIDEO : Ormai sono entrambi due ex corridori, ma la rivalita' tra #Tom Boonen e #Fabian Cancellara non si è ancora sopita. Per più di un decennio i due campioni si sono inti nelle classiche del nord, segnando un’epoca con le loro vittorie, le imprese e una sfida continua e spietata. La stagione delle corse sul pavè è stata l’occasione per Boonen di tornare a parlare di un episodio tanto discusso, avvenuto durante un Giro delle Fiandre [Video] in cui il ...

Ciclismo : Tom Dumoulin - ecco cosa ha causato i problemi intestinali al Giro VIDEO : Quella di #Tom Dumoulin che si ferma a bordo strada per un bisogno fisiologico è rimasta una delle immagini più curiose della passata stagione di #Ciclismo. Il campione olandese perse un paio di minuti per quell’improvviso malessere durante la tappa dello Stelvio, rischiando di compromettere tutta la sua corsa. Per non lasciare nulla al caso Dumoulin ha voluto approfondire quanto gli capitò in quella giornata, arrivando a trovare finalmente le ...

Ciclismo : 'alla Cannondale avevo un telaio vecchio di cinque anni' VIDEO : Il Team #Cannondale, diventato da quest'anno Education First, non è certo una delle squadre di vertice del World Tour. Nel corso di un'intervista rilasciata da un suo ex corridore, l'irlandese #Ryan Mullen, sono emersi dei particolari difficili da immaginare per una squadra che è pur sempre nella prima divisione del grande #Ciclismo mondiale. Mullen, grande specialista delle prove a cronometro, vincitore di medaglie sia ai mondiali che agli ...

Ciclismo - Boonen difende Froome e il Team Sky VIDEO : Ennesimo capitolo del caso relativo a Chris Froome. Da quando il corridore del Team Sky è stato trovato positivo al salbutamolo, durante l'ultima Vuelta Espana, si sono suste le dichiarazioni di ex ciclisti, di esperti del settore e di altre personalita' del mondo del #Ciclismo riguardo a questa spinosa vicenda. L'ultimo, in ordine di tempo, ad aver espresso la sua opinione in merito è stato Tom Boonen, campione del mondo nel 2005 e vincitore di ...

Ciclismo : Parigi Roubaix - serio infortunio a Matteo Trentin - gli aggiornamenti VIDEO : Ogni anno la #Parigi Roubaix regala spettacolo ed emozioni a migliaia di appassionati di #Ciclismo che la seguono sia nei tratti più spettacolari di pavè sia da casa e sul web. La cronaca dell'edizione 2018 riporta un'impresa monumentale di Peter Sagan [Video], scattato a 50 km dall'arrivo e vittorioso allo sprint con Silvan Dillier una volta giunti al velodromo di Roubaix dopo la fuga. È doveroso ricordare anche un altro ciclista protagonista ...

PARIGI ROUBAIX : GOOLAERTS MORTO DI INFARTO/ VIDEO - ciclismo in lutto : Sagan - “sono triste” : Michael GOOLAERTS è MORTO, PARIGI ROUBAIX: ultime notizie, arresto cardiaco, inutili soccorsi. Il ragazzo era caduto dopo il malore è stato trasportato all'ospedale di Lilla in elicottero.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:10:00 GMT)

Parigi Roubaix : morto Michael Goolaerts/ VIDEO - ciclismo sotto shock - infarto fatale : “chiediamo silenzio” : Michael Goolaerts è morto, Parigi Roubaix: ultime notizie, arresto cardiaco, inutili soccorsi. Il ragazzo era caduto dopo il malore è stato trasportato all'ospedale di Lilla in elicottero.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Ciclismo : morto Goolaerts - infarto durante la Parigi - Roubaix VIDEO : È stato un arresto cardiaco a colpire oggi pomeriggio Michael Goolaerts mentre era in corsa durante la famosa gara di #Ciclismo Parigi - Roubaix. Pochi minuti fa è stata la sua stessa squadra, la Veranda Willems Crelan, a comunicarlo su twitter. La notizia ha ovviamente colpito tutto il mondo del Ciclismo che si stringe intorno ai familiari e alla sua squadra. Da subito le sue condizioni si sono mostrate subito gravi, i medici in gara sono ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : l'assurda caduta di un ciclista della Movistar - solo soletto ruzzola fuori strada... [VIDEO] : Parigi-Roubaix, il ciclista della Movistar Oliver Naesen, si è reso protagonista di una caduta davvero strana Parigi-Roubaix che entra nel vivo in questo pomeriggio domenicale. Un pomeriggio non ...