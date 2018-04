Vestito Alessia Marcuzzi finale Isola dei Famosi | ecco dove lo avete già visto

“Oh - ma la vedete?”. Alessia Marcuzzi - il Vestito dice tutto. Nona puntata dell’Isola dei Famosi - nono look (pescato dall’armadio) : ci avrete fatto caso a quel dettaglio. Dopo tutto - non è così di poco conto : “Sarà una puntata scoppiettante”, ha detto Alessia Marcuzzi in apertura, salutando il pubblico dell’Isola dei Famosi. puntata numero 9, andata. Scoppiettante, sì, ma senza sbroccate come durante la scorsa. Memorabile la piazzata della padrona di casa a Eva Henger, sempre per il canna-gate: la Gialappa’s band non ha potuto fare a meno di ricordarla. In breve, cosa è successo nell’ultima diretta. Solite ...