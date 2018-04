Verstappen-Ferrari duello infinito | in Cina l' ennesimo scontro tra Toro e Cavallino

F1 - GP Cina 2018 : l’occasione persa della Ferrari. Prima fila non sfruttata - strategia troppo difensiva. E Verstappen : Un’occasione persa. Così verrà ricordato il GP di Cina 2018 in casa Ferrari: dopo le qualifiche da urlo, con una Prima fila totalmente monopolizzata, ci si aspettava una vittoria a Maranello con il sogno della doppietta e invece al traguardo c’è tanto rammarico e la delusione è padrona all’interno del box del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen potevano scappare via fin da subito, avevano tutte le carte in ...

F1 Cina - Verstappen tocca Vettel : la Ferrari perde posizioni : SHANGAI - Al 44° giro Verstappen tocca Vettel, in quel momento terzo, nel provare a sorpassarlo. Entrambi vanno in testa coda e la Ferrari presenta danni. Verstappen riparte in quinta posizione, il ...

F1 Australia - Verstappen : «Le Ferrari sono state solo fortunate» : MELBOURNE Max Verstappen è stato molto diretto con motorsport.com: ' È stato noioso. Avrei spento la TV '. Il commento del pilota della Red Bull riguarda il Gran Premio di Australia, gara inaugurale ...

F1 - GP Australia 2018 : il borsino e i top e flop della prima gara dell’anno. Ferrari brava e fortunata - Bottas e Verstappen deludono : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

F1 - GP Australia 2018 : l’insidia Red Bull per Mercedes e Ferrari. La strategia potrebbe favorire Max Verstappen : Manca sempre meno alla partenza del primo GP del Mondiale 2018 di F1. All’Albert Park di Melbourne l’attesa per il via, programmato domani alle ore 7.10 (italiane), è crescente. Trattandosi del primo round, incertezza e curiosità accompagnano questa vigilia ricca di emozioni per gli addetti ai lavori, i piloti ed i team. Le qualifiche odierne sono state un assaggio mica da ridere: il record della pista di Lewis Hamilton (Mercedes) e ...

F1 Australia - è già Hamilton-Verstappen Ferrari : Raikkonen 4° e Vettel 5° : La prima pagina del mondiale 2018 di F.1 reca la solita firma: Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes è il più veloce del venerdì di Melbourne: sul circuito dell'Albert Park stampa il miglior tempo ...