Verona | Agsm e Amt per illuminazione e trasporto pubblico a Tirana

(Di lunedì 16 aprile 2018), 16 apr. (AdnKronos) – Una green line elettrica per il primodella capitale albanese, ma anche la creazione di una serie di servizi (pubblica, wifi, videosorveglianza, hot spot, punti di ricarica per veicoli elettrici) per rendere la città una smart city di livello internazionale. Sono i temi del tavolo tecnico, già operativo, e che vede seduti insieme i sindaci diFederico Sboarina, diErion Veliaj, e i presidenti diMichele Croce e Amt Francesco Barini. Tempo qualche settimana e i progetti di fattibilità saranno nero su bianco per eventuali approfondimenti tecnici. La volontà di stringere nuove collaborazioni, concome partnership per lo sviluppo economico ma anche culturale, è stata oggetto di una serie di incontri tra Sboarina e Veliaj, ain questi giorni per il Vinitaly.Proprio in fiera, il sindaco di ...