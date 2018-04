Verona : Agsm e Amt per illuminazione e trasporto pubblico a Tirana (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per l’illuminazione pubblica è in fase di studio la sostituzione con led dei 15 mila punti luce attualmente presenti a Tirana, da estendere in vaste zone della città completamente al buio. Un lavoro importante, se si considera che Verona con 250 mila abitanti ha 39 mila punti luce, Tirana 15 mila con un milione di abitanti. ‘Agsm è già presente in Albania con la società Eco Tirana, che si ...

Verona : Agsm e Amt per illuminazione e trasporto pubblico a Tirana (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Per l’illuminazione pubblica è in fase di studio la sostituzione con led dei 15 mila punti luce attualmente presenti a Tirana, da estendere in vaste zone della città completamente al buio. Un lavoro importante, se si considera che Verona con 250 mila abitanti ha 39 mila p

Verona : Agsm e Amt per illuminazione e trasporto pubblico a Tirana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Sono contento di poter ricambiare la straordinaria accoglienza ricevuta un paio di mesi fa a Tirana – ha detto Sboarina-. Sono stati due giorni di lavoro e relazioni davvero proficui, che porteranno frutti importanti per rafforzare il legame tra Verona e Tirana, con vant

Verona : Agsm e Amt per illuminazione e trasporto pubblico a Tirana : Verona, 16 apr. (AdnKronos) - Una green line elettrica per il primo trasporto pubblico della capitale albanese, ma anche la creazione di una serie di servizi (illuminazione pubblica, wifi, videosorveglianza, hot spot, punti di ricarica per veicoli elettrici) per rendere la città una smart city di li

Verona : Agsm e Amt per illuminazione e trasporto pubblico a Tirana : Verona, 16 apr. (AdnKronos) – Una green line elettrica per il primo trasporto pubblico della capitale albanese, ma anche la creazione di una serie di servizi (illuminazione pubblica, wifi, videosorveglianza, hot spot, punti di ricarica per veicoli elettrici) per rendere la città una smart city di livello internazionale. Sono i temi del tavolo tecnico, già operativo, e che vede seduti insieme i sindaci di Verona Federico Sboarina, di Tirana ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è dei ...