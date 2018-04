Verissimo Alessia Marcuzzi si commuove parlando della figlia

people24.myblog

(Di lunedì 16 aprile 2018)è stata ospite a “” econ Silvia Toffanin racconta: «Sono stati mesi belli, ma difficili. La direttafinalissima di lunedì sarà dall’ex area Expo e non all’Idroscalo». Poi una battuta su tutti i concorrenti che hanno partecipato alla sfida in Honduras: «Amaurys mi piace per il suo doppio lato, sembra un duro ma diventa dolcissimo quando pensa alla sua famiglia. La lite con Jonathan? Non credo si sia trattato di omofobia, ma di un normale scontro. Jonathan è uno stratega intelligente, voleva far arrabbiare Amaurys e ha saputo toccare i tasti giusti. Bianca Atzei è una ragazza fragile e dolce, ha bisogno di innamorarsi di nuovo. Francesca Cipriani ci ha fatto ridere tantissimo, è buona.Mancini è davvero così tosta e metodica come sembra». Quando le si chiede chi è il preferito tra i concorrenti,spiega: «Uno ce ...