Vasco Rossi a Speciale TG5 anticipa il post Modena Park video | “VascoNonStop Live sarà

Speciale TG5 su Vasco Rossi sabato 14 aprile su Canale5 - da Modena Park al nuovo tour 2018 negli stadi : Dopo quasi 10 mesi dal successo di Modena Park, l'avventura del Blasco di fronte a 225mila persone torna protagonista in tv con uno Speciale TG5 su Vasco Rossi, in onda sull'ammiraglia Mediaset sabato 14 aprile in terza serata, dopo la conclusione di Amici di Maria De Filippi. Il rocker di Zocca è stato intervistato da Susanna Galeazzi per questo nuovo Speciale prodotto dalla redazione del telegiornale di Canale5 diretto da Clemente J. Minun, ...

Finti biglietti Vasco Rossi : attenti alle truffe : Numerosi utenti siciliani sarebbero caduti in una truffa on line finalizzata alla vendita di Finti biglietti per il concerto di Vasco Rossi

Vasco Rossi a Gardone Riviera incontra il pubblico - firma autografi e lancia penne (video) : Vasco Rossi a Gardone Riviera ha trascorso il weekend di Pasqua tra relax e famiglia, concedendosi qualche giorno di relax sul Lago di Garda dopo essere rientrato da Los Angeles dove sta lavorando alla scaletta e alla produzione del suo VascoNonStop Live, il tour con cui girerà gli stadi italiani nel mese di giugno. Durante la sua breve permanenza a Gardone Riviera, durante la quale ha soggiornato presso l'hotel Villa Paradiso, il rocker è ...

Tutti i vincitori degli Onstage Awards 2018 da Tiziano Ferro a Vasco Rossi e Riki : Sono stati annunciati i vincitori degli Onstage Awards 2018. Tiziano Ferro ha trionfato in ben tre categorie: Artista Maschile, Miglior Tour e Inno Live dell’Anno (con il brano Lento/Veloce). L'artista di Latina ha ringraziato i fan sui social per il sostegno con queste parole: "Pienone! Ma così mi prende un colpo! Questo mi spinge a fare meglio, a non mollare, ad andare avanti. Conta molto per me, grazie! Tiziano" Tiziano Ferro ha superato i ...

Sfera Ebbasta parla di Gué Pequeno - Vasco Rossi e 50 Cent : Mentre le voci su un suo probabile ruolo in qualità di giudice nella pRossima stagione di 'X Factor' [VIDEO] continuano ad alimentare discussioni on line, #Sfera Ebbasta , probabilmente l'artista più ...

Sfera Ebbasta parla di Gué Pequeno - Vasco Rossi e 50 Cent : Mentre le voci su un suo probabile ruolo in qualità di giudice nella pRossima stagione di 'X Factor' continuano ad alimentare discussioni on line, Sfera Ebbasta, probabilmente l'artista più chiacchierato del 2018 nell'intero panorama musicale italiano, continua a consolidare il suo status di icona dei giovani. Sempre più Trap King, sempre più RockStar Il 'Trap King' di Cinisello Balsamo sta entrando sempre più nell'immaginario collettivo ...

Vasco Rossi sul Lago di Garda saluta i fan e si prepara a VascoNonStop Live 2018 (foto) : Vasco Rossi sul Lago di Garda si gode alcuni momenti di spensierato relax prima di immergersi completamente nei lavori per la realizzazione del suo pRossimo tour negli stadi, con soundcheck fissato per il 25 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il rocker di Zocca ha deciso di tornare a Gardone Riviera, dov'è solito trascorrere qualche giorno di vacanza, per rilassarsi alla clinica beauty Villa Paradiso. L'artista si sta quindi rimettendo in forma in ...

Come partecipare al soundcheck 2018 di Vasco Rossi a Lignano il 27 maggio per il tour VascoNonStop Live : Al via i preparativi per il soundcheck 2018 di Vasco Rossi in vista del tour VascoNonStop Live in partenza a giugno: il fanclub del rocker ha condiviso i primi dettagli utili per l'evento che si terrà il 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. L'accesso al soundcheck del VascoNonStop Live 2018, l'esclusiva prova generale del tour, è gratuito e riservato esclusivamente a tutti gli iscritti a Il Blasco fan club con tessera in corso ...

Vasco Rossi - lo sfogo su Facebook contro i “social-mentecatti” : Vasco Rossi si sfoga su Facebook. E lo fa attaccando quelli che definisce i “social-mentecatti” cioè soggetti che, a detta sua, pensano di potergli dire cosa deve fare. “Chiari..menti ..!! Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi !?? per quello che sono o per quello che ho realizzato rispondo che io ringrazio sempre e solo il cielo e la chitarra !! ...

Vasco Rossi contro i 'social-mentecatti' su Facebook : Vasco Rossi si sfoga su Facebook. E lo fa con un post contro quelli che definisce i 'social-mentecatti'. 'Chiari..menti ..!! Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che ...

Vasco Rossi - SFOGO SU FACEBOOK "SOCIAL-MENTECATTI!"/ Le critiche per le esclusioni di Clara Moroni e... : VASCO ROSSI, duro SFOGO contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:37:00 GMT)

Vasco Rossi - sfogo su Facebook "Social-mentecatti!"/ "Nessuno può condizionarmi" : i fan sono tutti con lui : Vasco Rossi, duro sfogo contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Vasco Rossi contro i "social-mentecatti" : lo sfogo su Facebook : Un lungo pensiero scritto sui social ha esternato il disappunto di Vasco Rossi verso quelli che ha definito "social-mentecatti". Motivo dello sfogo è la continua richiesta di...

Vasco Rossi - tirata su Facebook contro i 'social mentecatti' : Da quando, era la metà di gennaio, Vasco Rossi ha dato notizia del cambio di formazione in vista dei pRossimi concerti, i suoi fan sono entrati in fibrillazione inondando i suoi canali social di ...