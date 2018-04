“Valentina potrebbe lasciare Amici” È choc per la ragazza e per Maria De Filippi È

caffeinamagazine

: RT @medlivefp: Valentina potrebbe abbandonare il Serale! Nei prossimi giorni aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche #amici17 https://t.… - wajtingforlouis : RT @medlivefp: Valentina potrebbe abbandonare il Serale! Nei prossimi giorni aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche #amici17 https://t.… - medlivefp : Valentina potrebbe abbandonare il Serale! Nei prossimi giorni aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche #amici17 - Skikka_Smile : Ok che non vi piace Valentina ma esultare sul fatto che si sia fatta male e potrebbe uscire anche no. #amici17 -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Amici, brutte notizie per una delle concorrenti più amate dal pubblico in questa nuova edizione. Parliamo di Valentina Verdecchi, la ballerina della Squadra Bianca di Amici 17. A parlare alla Verdecchi è stataDe, che ha fatto il possibile per confortare Valentina, che ha reagito malissimo alla notizia. La giovane si è infortunata nel corso dell’ultima puntata del talent show eil programma. Al momento la decisione è sospesa: solo sabato sera si saprà il futuro della giovane. Per una settimana Valentina non potrà provare alcuna coreografia e dopo questi giorni di pausa sarà il dottore a decidere cosa ne sarà della. “Non è una cosa grave, non c’è nulla di rotto. Però non è detto che tu possa ricominciare a ballare”. ( dopo la foto) “Sabato il dottore ti rivede ma se si conferma quello che teme lui...