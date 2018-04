Vaccini | il report | mercato mondiale a 77 | 5 miliari di dollari entro il 2024

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ilglobale deisupererà quota 77,5 miliardi diil, aumentando a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 10,3% a partire dal 2013. Sono le stime contenute in un nuovodi Grand View Research, che spiega come la domanda diaumenterà grazie agli sviluppi delle infrastrutture sanitarie, all’arrivo di nuovi prodotti innovativi e all’aumento della consapevolezza dei benefici dell’immunizzazione in tutto il mondo. Tra i principali attori delfigurano AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis, Johnson and Johnson e Pfizer. Le principali nuove applicazioni deiincluderanno le allergie, l’autismo, il cancro e altre malattie infettive finora non ‘intercettabili’ dall’immunizzazione. Si prevede, ad esempio, che il segmentocontro il cancro si espanda a un Cagr superiore ...