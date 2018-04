Va dal parrucchiere ed esce senza pagare | il conto era di 600 euro

Va dal parrucchiere e finisce all'ospedale - ustionata dall'hair stylist cinese Video : Voleva avere i capelli biondi, si è ritrovata rasata a zero con ustioni di secondo grado sul cuoio capelluto e un traumatico ricordo che le ronza sempre in testa. Una bruttissima esperienza quella vissuta da una 25enne di #Signa, localita' in provincia di Firenze. Si era rivolta a un #parrucchiere #cinese per rinnovare il look a costi contenuti e decolorare la chioma in vista di una nuova tinta. Non solo i suoi desideri non sono stati ...