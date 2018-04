: Usa: neri arrestati da Starbucks,bufera - NotizieIN : Usa: neri arrestati da Starbucks,bufera - Amos8125 : @alexdelprete @LeonardoCaciopp @Omo_Neri @SensoDiNausea Negli USA ci hanno pure guadagnato con prestiti e preferred… - Amos8125 : @alexdelprete @LeonardoCaciopp @Omo_Neri @SensoDiNausea Esattamente come l'iri avvenne durante il fascismo e idem l… -

nellaper l'arresto di due afroamericani in un suo caffè di Philadelphia. A chiamare la polizia un dipendente,irritato dal fatto che i due giovani non ordinavano nulla e,invitati a uscire, si sono rifiutati. La scena, ripresa dai clienti con i telefonini,ha scatenato le proteste delle associazioni per la difesa dei diritti civili e di tanta gente comune, e il video è diventato virale sulla rete e sui social. L'accusa di "discriminazione" e comportamento "razzista" ha spinto il ceo del colosso, Johnson, a pubblicare le scuse(Di lunedì 16 aprile 2018)