Usa | maxi rissa fra detenuti in carcere di massima sicurezza Carolina del Sud | 7 morti e

Usa - maxi-rissa in carcere : sette morti : 13.54 Una violenta rissa nel carcere Lee Correctional Institution del South Carolina ha causato sette morti e almeno diciassette feriti fra i detenuti. Il carcere di massima sicurezza è rinomato da anni come uno dei più violenti in Usa. L'incidente è scoppiato ieri sera e alle guardie carcerarie ci sono volute ore prima di riprendere il controllo della struttura.

Sorpresa Cina - bilancia commerciale in deficit. Ma con gli Usa è ancora maxi surplus : MILANO - Udite udite, la Cina è in deficit: a marzo le importazioni hanno superato le esportazioni, meno 5 miliardi di dollari. Ma Donald Trump, che sul surplus commerciale di Pechino ha costruito la ...

Usa per 30 anni il talco e si ammala di cancro : maxi-risarcimento : Un tribunale del New Jersey (USA) ha riconosciuto a una coppia 37 milioni di dollari di risarcimento danni: Stephen Lanzo si è ammalato di tumore dopo aver usato la polvere di talco per più di 30 anni, e la corte di Middlesex County gli ha assegnato ben 30 milioni di dollari, e 7 milioni alla moglie. L’uomo ha sostenuto davanti alla corte di aver usato prodotti a base di talco per decenni, e che proprio l’inalazione della polvere gli ...

Maxi appalto Expo : il sindaco di Milano Sala prosciolto dall'accUsa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha commesso nessun illecito quando, in veste di amministratore delegato di Expo, assegnò con un affidamento diretto al gruppo Mantovani l'appalto per la fornitura...

Monteverde - maxi voragine sotto l'asfalto di via Isacco Newton : strada chiUsa : Un'enorme voragine, di almento trenta metri quadrati, nascosta sotto il manto stradale di via Isacco Newton, angolo via Luigi Corte, nel quartiere Monteverde. L'hanno scoperta i vigili del fuoco, sul ...

Maltempo - Usa : maxi incidente e ingorgo per neve in autostrada : maxi incidente, e conseguente maxi ingorgo, sulla Intestate 94 in Michigan. Sull’autostrada, che collega il Michigan al Canada correndo per quasi 1.500 chilometri negli Stati del nord degli Usa passando da Detroit, Chicago e Minneapolis, si e’ abbattuta un’intensa nevicata che ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un cinquantina di veicoli fra auto, semiarticolati e camion. Nessuna vittima, sono stati soccorsi ...

