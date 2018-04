Usa - l’ex first lady Barbara Bush in fin di vita : rinuncerà a ulteriori cure mediche : Moglie e madre di due presidenti USA (George HW Bush e George W. Bush) da tempo lotta con una malattia ai polmoni, e ha accusato diversi problemi cardiaci. Trascorrerà il tempo che le resta nella sua casa di Houston con la famiglia, ricevendo solamente delle cure palliative.Continua a leggere

Vino e dazi - cantine cooperative : nessun ostacolo all’export in Usa : Da una indagine realizzata in occasione di Vinitaly dall’Alleanza cooperative Agroalimentari tra le proprie associate, che detengono la leadership nelle esportazioni di Vino negli USA, è emerso che non vi sarebbe alcun segnale di pericolo imminente per le esportazioni di Vino italiano negli Stati Uniti: ”Pur con tutta la cautela che deve accompagnare previsioni sulle decisioni di un presidente come Donald Trump, riteniamo al momento ...

“Perché mi hai lasciata in mutande?”. Nadia Rinaldi umiliata. Con l’episodio dell’ipnosi - l’ex naufraga ha fatto una figura terribile. Ora arriva l’accUsa per non essere stata aiutata. Barbara D’Urso si difende così : sconcerto : Nadia Rinaldi ipnotizzata e in mutande è stato uno dei momenti più trash degli ultimi tempi. Probabilmente quelle immagini (peraltro indecorose) popoleranno gli incubi dei sonnellini pomeridiani di molti telespettatori, ma fortunatamente la facoltà di dimenticare è importante quanto quello di ricordare: e il cervello la mette in atto. Quell’esibizione involontaria avvenuta nella diretta di Domenica Live ha suscitato un’ondata di ...

Ballando con le Stelle 2018 : Cristina manda affanc*lo gli avvocati dell’ex fidanzato della Notaro. Milly prende le distanze e lei si scUsa – Video : La lettura della lettera degli avvocati dell'ex di Gessica Notaro Milly Carlucci si dissocia, ma ormai il danno è fatto. Volano parolacce nello studio di Ballando con le Stelle 2018: la modella rumena Cristina (qui per sapere chi è) ha mandato a quel paese i legali di E. Tavares, l’ex fidanzato di Gessica Notaro accusato di averle sfregiato il volto con l’acido. Nel corso della puntata, infatti, è stata affrontata la delicata ...

“Devi dire tutto…”. Isola choc. L’accUsa di Jonathan ad Alessia Mancini. Caos in diretta : l’ex gieffino sbotta e ‘spiffera’ le confidenze velenose della naufraga su Nadia Rinaldi&Co : L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi è partita col botto, tra discussioni, retroscena e chiarimenti. Dopo la scelta dei naufraghi di mandare direttamente in finale Amaurys Perez e Francesca Cipriani che si salva dall’eliminazione, la puntata è un concentrato di accuse. I protagonisti sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian che si ritrovano poi in nomination e che se dicono di cotte e di crude. Il naufrago ...

“Arrestato!”. Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’accUsa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...

Stormy Daniels - l’ex pornostar contro Trump/ Presidente “tante fake news..” : l’accUsa “minacciata per tacere” : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:33:00 GMT)

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni caUsati dall’alluvione del 2011 : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011, nella quale morirono sei persone. Nel 2016 Vincenzi era stata condannata in primo grado per disastro colposo, omicidio The post La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 ...

Ucraina - l’ex pilota e deputata Nadia Savchenko accUsata di terrorismo : “Preparava colpo di Stato” : l’ex pilota e deputata Ucraina Nadia Savchenko – divenuta celebre per essere stata condannata in Russia e poi restituita a Kiev in uno scambio – è stata arrestata con l’accusa di aver pianificato “un attentato alla Rada”, il Parlamento ucraino, con l’intenzione di “far saltare in aria l’aula”. Secondo l’agenzia di stampa Interfax, il procuratore generale ucraino Yuriy Lutsenko ha sottolineato che ...

Processo Maroni - l’accUsa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

Francia - l’ex presidente Sarkozy in stato di fermo. L’accUsa : “Finanziamenti illeciti dalla Libia” : l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è in stato di fermo presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre, nelle periferie di Parigi. Lo riporta il quotidiano francese Le Monde. ...

“Eva ti chiedo scUsa”. Isola - clamoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...

“È stato difficile per lui…’’. Isola dei famosi - ‘lei’ contro Stefano De Martino. L’ex marito di Belen è finito nel mirino della famosa showgirl che non lo ha risparmiato. E lo accUsa… : Non c’è pace per la tredicesima edizione de L’Isola dei famosi. Dopo il canna-gate, le polemiche, i pettegolezzi, la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger (è successo durante l’ultima puntata) che ha quasi rischiato di far sospendere il programma, arrivano nuove critiche. Ce n’è per tutti: per Alessia Marcuzzi in primis. Ma anche per Stefano De Martino e per Daniele Bossari. A esprimere il suo parere, in un’intervista sul settimanale ...