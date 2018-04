Usa | illegali prodotti con caffeina concentrata venduti sfusi

Usa - Gb e Francia : "I raid in Siria erano necessari". Putin : "Attacchi illegali portano caos" : L'Onu boccia la risoluzione russa contro "l'aggressione armata occidentale". Riunione piena di tensioni ieri a Palazzo di Vetro. Presentata nuova risoluzione da Usa-Gran Bretagna e Francia. Gli Usa: "Pronti a colpire ancora". Papa Francesco: "Profondamente turbato, prevalga la pace"

Spotify : 2 milioni gli utenti che hanno Usato app illegali per bloccare la pubblicità sulla versione free : Le piattaforme di musica in streaming hanno contribuito in modo significativo a rivoluzionare il settore della musica, e in particolare il modo in cui le persone la ascoltano, offrendo a milioni di utenti l’accesso a servizi pensati appositamente per ascoltare la propria musica preferita pagando un abbonamento mensile per avere accesso ad una libreria digitale composta da decine di milioni di brani. In questo settore in costante crescita, ...

Spotify blocca gli utenti che Usano app illegali e craccate : Nuova stretta nel settore musicale: Spotify ha bloccato le utenze ritenute colpevoli di aver utilizzato applicazioni craccate, ossia che utilizzano l’app ufficiale modificata per far si che l’account gratuito possa funzionare al pari di quello a pagamento senza spenderci niente. La barcaccia delle app braccate era veramente arrivata alle stelle, vedendo online le innumerevoli versioni fasulle della piattaforma di musica in streaming ...