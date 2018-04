Usa | Comey attacca Trump Ricattabile da Mosca | moralmente inadatto per essere

Usa - Comey contro Trump : 'Pericoloso e bugiardo seriale - ricattabile dalla Russia' : Donald Trump è " pericoloso come una foresta in fiamme e un bugiardo seriale ". E' il duro attacco lanciato dall'ex direttore dell'Fbi James Comey nei confronti del presidente americano, definito " ...

Usa - Comey : Trump ha ostruito giustizia : 6.15 "C'è certamente qualche prova di ostruzione della giustizia " nelle azioni del presidente Trump : lo ha detto l'ex direttore dell'Fbi James Comey nell'intervista alla Abc, con riferimento a quando Trump , che definisce "bugiardo seriale", gli chiese di porre fine alle indagini sull'ex consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Michael Flynn. "E' un momento pericoloso per il nostro paese",sostiene Comey ,che torna a paragonare ...

Usa : presidente Trump - McCabe è Comey - nessuna collusione - invenzioni di ladri e farabutti : ...07 - , Agenzia Nova, - Il presidente Donald Trump affida a Twitter il commento della notizia che l'ex vicedirettore del Federal Bureau of Investigation , Fbi, , Andrew McCabe , ha violato la politica ...

Usa : l'ira di Trump su Comey - "uno spione e un bugiardo"