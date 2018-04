Uomini e Donne Trono Over | tutta la verità su Anna Tedesco

Uomini e Donne - il Uomini e Donne - il messaggio di Belen Rodriguez al corteggiatore di Tina Cipollari : «Magari un giorno...» di Belen ... : Sorpresa speciale a Uomini e Donne , Belén Rodriguez e Laura Torrisi hanno voluto mandare un in bocca al lupo a Miriano, uno dei corteggiatori di Tina Cipollari. Nella puntata andata in onda oggi ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne - le lacrime per Sara non convincono : "Tutta scena - vuole solo il trono" : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:42:00 GMT)

GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - duro scontro con Nilufar Addati e nessun ritorno in studio : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore non è presente fisicamente in studio ma sarà al centro delle discussioni nella puntata di oggi del trono classico.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta : Giordano va via? : [live_placement]Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta: Giordano va via? pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2018 15:55.

Uomini e Donne - trono over : Anna Tedesco contro Gianni Sperti : Nuova polemica al trono over di Uomini e Donne. La ex dama Anna Tedesco accusa Gianni Sperti di essere tra le cause che l'hanno portata ad abbandonare la trasmissione di Canale5. In un intervista al settimanale Nuovo la bionda protagonista del programma di Maria De Filippi ha affermato di essere stata fortemente colpita dalle dichiarazioni dell'ex ballerino che ha più volte insinuato che lei e il cavaliere Giorgio Manetti erano "amici di ...

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - sarà la scelta di Sara Affi Fella? Il web ha la risposta chiara : LUIGI MASTROIANNI a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano continua a conoscere Sara Affi Fella, ma il web è certo che la tronsta scelgierà il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Belen Rodriguez e Laura Torrisi intervengono a Uomini e Donne : Uomini e Donne: l’intervento di Belen Rodriguez e Laura Torrisi Poco fa è iniziata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è iniziato con il momento dedicato a Tina Cipollari e i suoi corteggiatori. Difatti, come molti sapranno, la popolare opinionista di Uomini e Donne, dopo essersi separata dal marito, è tornata, come si suol dire, sulla piazza, decisa a conoscere ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - in lacrime per Sara : per Gianni Sperti "C'è grande passione" : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:16:00 GMT)

Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta : Lorenzo va via? : [live_placement]Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta: Lorenzo va via? pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2018 15:17.

Belen a Uomini e Donne per sostenere Miriano - il corteggiatore di Tina : Uomini e Donne, il messaggio di Belen Rodriguez per Miriano, il corteggiatore di Tina Cipollari Belen Rodriguez è sbarcata a Uomini e Donne. La sensuale argenTina è stata la protagonista di un video messaggio per Miriano, il simpatico corteggiatore di Tina Cipollari. La fidanzata di Andrea Iannone ha invitato l’uomo a dare il meglio alla […] L'articolo Belen a Uomini e Donne per sostenere Miriano, il corteggiatore di Tina proviene da ...

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA/ Uomini e Donne - di nuovo insieme in studio : amore a gonfie vele : CLAUDIO SONA e MARIO SERPA sono gli ospiti della puntata di oggi, lunedì 16 aprile, del trono classico di Uomini e Donne. I due protagonisti del trono gay sono tornati da poco insieme.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:10:00 GMT)