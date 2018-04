Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta

“Giordano ha deciso”. Nilufar non ci crede : a Uomini e Donne la faccenda si complica. La tronista prima bacia Nicolò (ripetutamente) poi ci ripensa - scatenando il panico. Ma ora il corteggiatore stupisce tutti : Come il ‘convitato di pietra’, assente in studio ma presente nei discorsi di tutti Giordano Mazzocchi è stato il grande protagonista dell’ultima puntata del trono classico. Dopo la puntata di settimana scorsa e il bacio tra Nilufar Addati e Nicolò Ferrari, il corteggiatore ha avuto una reazione molto forte e non ha voluto parlare con nessuno, soprattutto con la tronista che ha cercato di farlo ragionare. A quel punto la ...

Nilufar Addati altezza - peso e foto fisico della tronista di Uomini e Donne : peso e altezza di Nilufar Addati? Ormai conosciamo di tutto sulla tronista di Uomini e Donne, considerato che è presente in trasmissione da svariato tempo: è stata prima la corteggiatrice di Mattia Marciano (ma si è auto-eliminata dopo aver capito che lui non nutriva i suoi stessi sentimenti) e poi una tronista che è riuscita a fare un percorso splendido, che si concluderà quasi sicuramente con un lieto fine. Anche se è difficile capire chi ...

Nilufar Addati origini e genitori : la famiglia e la vita privata della tronista di Uomini e Donne : I genitori e le origini di Nilufar Addati non sono più un mistero. Il suo nome ha sempre incuriosito i telespettatori (ma anche Tina Cipollari) che si sono chiesti se fosse di un'altra nazionalità: dal suo accento, però, si capisce chiaramente che è campana e per questo tutti si sono chiesti se quel nome fosse stato scelto dai genitori solo perché piaceva a entrambi. E invece la verità è un'altra e la conoscerete più avanti, così come sarete in ...

Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne : grande assente al centro delle discussioni in studio : Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore non è presente fisicamente in studio ma sarà al centro delle discussioni nella puntata di oggi del trono classico.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi - corteggiatore di Sara - a casa di Fabrizio Corona : Dalla 'Corona' del trono di Sara Affi Fella, alla casa di un altro Corona, ben più noto. È quello che sta succedendo in queste ore a Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Uomini e Donne, finito nel mirino per essere stato ospite in casa di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi che dopo aver scontato un periodo in carcere ora è agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Il tutto è confermato da alcune Instagram Stories del ragazzo, che lo ...

Uomini e Donne : Giordano è ritornato da Nilufar? L’indizio : Uomini e Donne: chi sceglie Nilufar? Il nuovo indizio su Giordano Il trono classico di Uomini e Donne è sempre colmo di colpi di scena. Nelle ultime registrazioni l’assenza di Giordano ha preoccupato molti fan, Nilufar compresa. La sua eliminazione sembrava essere definitiva, soprattutto dopo il rifiuto di un confronto. E’ emerso però, nelle ultime […] L'articolo Uomini e Donne: Giordano è ritornato da Nilufar? L’indizio ...

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore non ha possibilità con Sara? : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano continua a conoscere Sara Affi Fella, ma il web è certo che la tronsta scelgierà il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : torna in studio e critica il fratello di Sara : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sossio Aruta : "Ida e Riccardo? La verità si scoprirà a breve" : Sossio Aruta, protagonista del trono over, ad Uomini e Donne Magazine, ha commentato gli sviluppi della frequentazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il calciatore, a più riprese, non ha mai nascosto di provare un grosso interesse per la dama: A chi non piace Ida! E’ una bellissima donna, intelligente, con un gran carattere, ma sono arrivato secondo questa volta. Lei è un genere di donna che mi piace molto! […] E’ sempre stata il ...

Uomini e Donne oggi : ospiti speciali - Nicolò ama Nilufar : Uomini e Donne: Lorenzo torna, Nicolò innamorato oggi Uomini e Donne torna in onda con il Trono Classico. È prevista una puntata ricca di colpi di scena davvero inaspettati. Un video racconta la storia d’amore tra Claudio Sona e Mario Serpa, oggi ospiti in studio. Si parte con Sara. Dopo la scorsa registrazione, la tronista […] L'articolo Uomini e Donne oggi: ospiti speciali, Nicolò ama Nilufar proviene da Gossip e Tv.

Claudio Sona e Mario Serpa/ Uomini e Donne : tornano nello studio dove è iniziata la loro storia : Claudio Sona e Mario Serpa sono gli ospiti della puntata di oggi, lunedì 16 aprile, del trono classico di Uomini e Donne. I due protagonisti del trono gay sono tornati da poco insieme.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Lorenzo torna da Sara Affi Fella : Sara Affi Fella recupera con Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Nuova settimana a Uomini e Donne. Maria De Filippi, reduce dalla seconda puntata del Serale di Amici, sarà protagonista oggi pomeriggio nel day time di Canale5 con il Trono Classico. In particolare al centro della prima puntata della settimana del talk dei sentimenti Mediaset ci sarà il trono rosa di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Negli scorsi appuntamenti le due troniste hanno ...

Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, torna oggi, alle 14:45 su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento del trono classico. Opinionisti in studio, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Mario Serpa, Jack Vanore. Mariano, Nicolò, Sara, Nilufar riusciranno a trovare il compagno della vita tra tanti/e corteggiatori/rici?prosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioni ...

Uomini e Donne/ Video - Raffaella Mennoia annuncia novità : “Martedì diremo una cosa!” (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In vista della registrazione di martedì, Raffaella Mennoia ha annunciato una grande novità. Di cosa si tratta? Video(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:35:00 GMT)