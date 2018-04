Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi | corteggiatore di Sara | a casa di Fabrizio Corona

Uomini e Donne : Giordano è ritornato da Nilufar? L’indizio : Uomini e Donne: chi sceglie Nilufar? Il nuovo indizio su Giordano Il trono classico di Uomini e Donne è sempre colmo di colpi di scena. Nelle ultime registrazioni l’assenza di Giordano ha preoccupato molti fan, Nilufar compresa. La sua eliminazione sembrava essere definitiva, soprattutto dopo il rifiuto di un confronto. E’ emerso però, nelle ultime […] L'articolo Uomini e Donne: Giordano è ritornato da Nilufar? L’indizio ...

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore non ha possibilità con Sara? : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano continua a conoscere Sara Affi Fella, ma il web è certo che la tronsta scelgierà il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : torna in studio e critica il fratello di Sara : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sossio Aruta : "Ida e Riccardo? La verità si scoprirà a breve" : Sossio Aruta, protagonista del trono over, ad Uomini e Donne Magazine, ha commentato gli sviluppi della frequentazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il calciatore, a più riprese, non ha mai nascosto di provare un grosso interesse per la dama: A chi non piace Ida! E’ una bellissima donna, intelligente, con un gran carattere, ma sono arrivato secondo questa volta. Lei è un genere di donna che mi piace molto! […] E’ sempre stata il ...

Uomini e Donne oggi : ospiti speciali - Nicolò ama Nilufar : Uomini e Donne: Lorenzo torna, Nicolò innamorato oggi Uomini e Donne torna in onda con il Trono Classico. È prevista una puntata ricca di colpi di scena davvero inaspettati. Un video racconta la storia d’amore tra Claudio Sona e Mario Serpa, oggi ospiti in studio. Si parte con Sara. Dopo la scorsa registrazione, la tronista […] L'articolo Uomini e Donne oggi: ospiti speciali, Nicolò ama Nilufar proviene da Gossip e Tv.

Claudio Sona e Mario Serpa/ Uomini e Donne : tornano nello studio dove è iniziata la loro storia : Claudio Sona e Mario Serpa sono gli ospiti della puntata di oggi, lunedì 16 aprile, del trono classico di Uomini e Donne. I due protagonisti del trono gay sono tornati da poco insieme.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Lorenzo torna da Sara Affi Fella : Sara Affi Fella recupera con Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Nuova settimana a Uomini e Donne. Maria De Filippi, reduce dalla seconda puntata del Serale di Amici, sarà protagonista oggi pomeriggio nel day time di Canale5 con il Trono Classico. In particolare al centro della prima puntata della settimana del talk dei sentimenti Mediaset ci sarà il trono rosa di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Negli scorsi appuntamenti le due troniste hanno ...

Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, torna oggi, alle 14:45 su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento del trono classico. Opinionisti in studio, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Mario Serpa, Jack Vanore. Mariano, Nicolò, Sara, Nilufar riusciranno a trovare il compagno della vita tra tanti/e corteggiatori/rici?prosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioni ...

Uomini e Donne/ Video - Raffaella Mennoia annuncia novità : “Martedì diremo una cosa!” (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In vista della registrazione di martedì, Raffaella Mennoia ha annunciato una grande novità. Di cosa si tratta? Video(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Sara : rifiuto choc tra lacrime e baci Video : Per Sara Affi Fella si avvicina il momento della scelta finale [Video] a #Uomini e donne e possiamo svelarvi che non mancheranno i colpi di scena, molti dei quali renderanno questo sprint finale della tronista decisamnete più pepato. Possiamo subito svelarvi che non ci Sara' nessun ritorno di fiamma così come era stato preannunciato nei giorni scorsi sui social, dove si vociferava che la bella Sara potesse fare i conti con il ritorno del tutto ...

Uomini & Donne gossip : svelato il segreto choc di Riccardo Guarnieri Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Uomini e Donne, il popolare dating show di Mediaset, che si è recentemente interessato alla nuova registrazione del trono over. [Video] Le ultime novita' svelano che finalmente si è fatta chiarezza sul segreto di Riccardo Guarnieri, l'attuale corteggiatore di Ida Platano. gossip: Uomini e Donne: svelato il passato segreto di Riccardo Le novita' sui protagonisti di Uomini e Donne [Video] svelano ...

Gossip Uomini e Donne : una corteggiatrice dice addio al programma? Gli indizi Video : Colpo di scena in arrivo nel Trono Classico di #Uomini e Donne? Dopo l'inaspettato addio di Giordano Mazzocchi a Nilufar Addati [Video], pare che un'altra protagonista della versione 'giovani' del programma sia intenzionata a non tornare più in studio. La persona che in queste ore è finita al centro del Gossip è #Marta Pasqualato, una delle due spasimanti rimaste per #Nicolò Brigante; la ragazza, dopo aver visto il tronista portare Virginia ...

Uomini e Donne - Giordano non ritornerà da Nilufar? Le parole del corteggiatore Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei corteggiatori più amati di quest'ultima stagione di Uomini e Donne [Video]. Stiamo parlando di Giordano Mazzocchi che nelle scorse ore ha attirato l'attenzione dei fans per una sua dichiarazione veramente inaspettata. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Il bacio e l'abbandono di Giordano Da qualche settimana a questa parte uno dei trono più ti da tutti i ...

