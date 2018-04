Uomini & Donne gossip | svelato il segreto choc di Riccardo Guarnieri

Uomini&Donne trono Over : la verità sconvolgente di Sossio : Ogni settimana il programma Uomini&Donne ha inizio con la messa in onda della puntata del trono Classico che si concentra sulle vicende sentimentali dei tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Niccolò Brigante. Oggi, però, la redazione ha voluto proporre al pubblico di Maria De Filippi la puntata del trono Over che di solito inizia con le vicende della dama torinese Gemma Galdani. Stavolta è stata data la priorità ad ...

Filippo Nardi - dopo l'Isola punta a Uomini&Donne e Amici : È una corte spudorata quella di Filippo Nardi a Maria De Filippi. L'ex gieffino ed ex naufrago de l'Isola dei Famosi già a Verissimo aveva lanciato un messaggio a Queen Mary: Mi piacerebbe essere coinvolto in un programma di musica, visto che la musica è il mio lavoro principale, magari fare Amici Lavorando come Dj ed essendo un grande amante di musica Nardi vorrebbe sedere al fianco di Rudy Zerbi tra i professori di Amici, magari nella ...

Morto Frizzi - rivoluzione Mediaset : cancellati Uomini&Donne e Amici : Mediaset cambia la programmazione in seguito alla scomparsa di Fabrizio Frizzi . Morto Frizzi, cambia la programmazione Rai. Cancellata L'Eredità Morto Frizzi, Bruno Vespa a UnoMattina: 'Stasera ...

Ballando con le Stelle - dopo il ballo tra Uomini arriva il ballo passionale tra donne : ecco lo spot H&M : dopo il ballo tra uomini a Ballando arriva il ballo passionale tra donne: ecco lo spot H&M Selvaggia Lucarelli ironizza su Twitter dopo aver visto lo spot di H&M. A Ballando con le Stelle, infatti, ...

Uomini&Donne : le lacrime commoventi di Nilufar : La settimana ha inizio con la messa in onda delle registrazioni del trono Classico. I fans del programma Uomini&Donne si appassionano alle vicende dei tronisti, intenti a trovare la persona giusta tra i vari corteggiatori. Gli attuali giovani seduti sul trono sono Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro, Nilufar Addati e Niccolò Brigante. Quest'ultimo ha deciso di eliminare Marta Pasqualato perché è stata accusata di aver avuto un flirt con l'ex ...

Uomini&Donne : guai in vista per un corteggiatore : Le puntate del trono Classico stanno riscuotendo un enorme successo e il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare mettendo in gioco i propri sentimenti. In questo periodo il devoto pubblico di Maria De Filippi sta seguendo le dinamiche sentimentali di quattro giovani. Si tratta di Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Niccolò Brigante e il nuovo arrivato Mariano Marciano. Sara è nota per aver partecipato a Ciao Darwin e a ...

Uomini&Donne : Mariano Catanzaro criticato dall'ex fidanzata Video : Nelle puntate di questa settimana ci sono stati tanti colpi di scena negli studi televisivi di Uomini&Donne.Nelle registrazioni andate in onda del trono over, l'opinionista Tina Cipollari ha voluto regalare una cena romantica con un gigolò a Gemma Galdani e Anna Tedesco, dopo essere andata via a causa di Giorgio Manetti, ha deciso di tornare per rimettersi in gioco. per quanto riguarda il trono Classico, invece, ci sono state tante novita' ...

Uomini&Donne : il tronista Paolo non si è presentato in studio Video : Il programma pomeridiano Uomini&Donne di Maria De Filippi è molto to dal pubblico italiano. Sia il trono Over che Classico regalano sempre delle emozioni e il merito è di coloro che si mettono in gioco per trovare l'anima gemella. In questi giorni Gemma Galgani sta cercando di riconquistare Giorgio Manetti mentre i giovani tronisti -Sara Affi Fella, Nilufar Addati, #Paolo Crivellin e Niccolò Brigante- stanno conoscendo i rispettivi ...