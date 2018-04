Uno studente su tre testimone di bullismo | per 90% è molto diffuso

Lo studente jihadista tornerà a scuola. NessUno tra i compagni sa della sua vita segreta : tornerà regolarmente a scuola domani il ragazzino friulano di origini algerine che gestiva chat e canali Telegram di propaganda jihadista e che è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo una lunga ...

Torino - prof punisce Uno studente per un ritardo : picchiato dai genitori del ragazzo : L’episodio all'istituto tecnico commerciale Russel-Moro di Torino. L’insegnante aveva allontanato il ragazzo per un ritardo.Continua a leggere

Professore aggredito a scuola dopo la punizione a Uno studente arrivato in ritardo : aggredito a pugni e calci sulla scalinata della scuola. È successo a un Professore questa mattina all'istituto commerciale Russel-Moro di Torino. A malmenarlo due amici del padre, accorsi con il ...

Rubano Uno scooter : in arresto Motorino restituito allo studente : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Mosca convoca ambasciatori Al Ministero va anche l'...

Bologna : “Sei frocio?” E poi sputi - calci e pugni contro Uno studente inglese in Erasmus : La vittima è un ragazzo britannico: insultato, pestato e derubato da tre italiani nell'indifferenza totale vicino via Indipendenza. Il sindaco Virginio Merola: "Bologna non è questo. Abbraccio simbolico di tutta la città alla vittima".Continua a leggere

La pista ligure dei nuovi radicalizzati : «Reclutato Uno studente di Ceriale» : I contatti tra Halili Elmahdi e Brahim Boufares, giovane di 18 anni di Ceriale, che alcuni mesi fa fu espulso dal ministro dell’interno

Scooter si schianta contro trattore - muore Uno studente sedicenne : ACERRA. Si scontra frontalmente con un trattore, muore a sedici anni a bordo del suo Scooter. È accaduto oggi pomeriggio ad Acerra in contrada San Giovanni a poche centinaia di metri dal popoloso ...

Gite spericolate - Uno studente su dieci fa uso di droghe : Gite spericolate, uno studente su dieci fa uso di droghe Gite spericolate, uno studente su dieci fa uso di droghe Continua a leggere

Nelle scuole italiane Uno studente su quattro è immigrato. Una ricerca : Nei paesi dell'area Ocse, tra il 2003 e il 2015 il numero degli studenti di 15 anni di origine immigrata è cresciuto in media di 6 punti percentuali. Nel 2015 uno studente su 4 che vive negli stati dell'Ocse risulta essere nato all'estero o ha un genitore o entrambi i genitori nati all'estero. In Svizzera e in Lussemburgo la percentuale è ancora più elevata: più di uno studente su due ha origini ...

Quando l’apparenza inganna : ecco come una semplice gomma può salvare Uno studente “somaro” : Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha usato un trucchetto durante un compito a scuola. Un ragazzo indiano di Imphal, nello stato di Manipur, si è inventato una gomma per cancellare che cela al suo interno un vero e proprio papiro di suggerimenti. Peccato che sia stato pizzicato dal proprio insegnante che nel video ci mostra l’espediente adottato dal suo alunno “non proprio modello” L'articolo Quando ...