UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018

UNA VITA - anticipazioni puntate spagnole : Leonor è morta? : Nei prossimi mesi estivi ne vedremo delle belle durante le puntate della soap Una Vita. Le anticipazioni sugli episodi spagnoli, che verranno trasmessi in Italia nell’estate 2018, mostrano che Pablo tornerà ad Acacias da solo, che sarà successo a Leonor? anticipazioni Una Vita, episodi spagnoli: mesi estivi intensi per la soap spagnola Sembra proprio che le puntate di Una Vita trasmesse nell’estate 2018 in Italia ci portino ...

Anticipazione UNA VITA : Ursula tenta di soffocare Fabiana : Una Vita anticipazioni: Ursula tenta di uccidere Fabiana Le anticipazioni di Una Vita vede ancora protagonista la rivalità tra Ursula e Fabiana. La vecchia istitutrice tenta di uccidere la domestica. Nelle prossime puntate vedremo la madre di Cayetana gettarsi dal balcone di Acacias 38. Scendendo nel dettaglio, Fabiana ha intenzione di incastrare la figlia, fingendo […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Ursula tenta di soffocare Fabiana ...

UNA VITA Anticipazioni : da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018 : Scopri cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate della soap spagnola in onda questa terza settimana del mese di aprile.

UNA VITA anticipazioni : FABIANA in fin di vita - CAYETANA colpevole? : Gli episodi della telenovela Una vita stanno rivelando finalmente i colpi di scena tanto attesi. Abbiamo già intuito della finta follia di CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) e ben presto se ne accorgerà anche sua madre FABIANA (Inma Perez Quiros). Cosa succederà quindi? Le anticipazioni ci dicono che la domestica noterà un legame misterioso tra sua figlia e Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez), la cameriera de La Deliciosa che ha provocato la rottura ...

UNA VITA - trame Spagna : la morte di una bambina e una proposta di nozze Video : Consueto appuntamento dedicato all’appassionante sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” [Video], in onda sull’ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato, caratterizzato da intrighi, passioni, segreti, e colpi di scena inaspettati. Nei paragrafi successivi sono descritte le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere dal 16 al 20 aprile 2018. Una bruttissima notizia per Blanca, la promessa di Samuel Le anticipazioni ...

UNA VITA anticipazioni 16/21 aprile : Cayetana scoperta - Celia traditrice Video : #Una Vita, anticipazioni dal 16 al 21 aprile 2018 su Canale 5: grandi sconvolgimenti in quel di Acacias 38. Mauro, dopo essere caduto nel tranello di Sara e Cayetana ricevera' il colpo di grazia finale, mentre Celia sara' protagonista di un gesto inaspettato. Simon fara' in modo di risvegliare i sentimenti sopiti di Susana, mentre per Elvira sembra che non si sia più nulla da fare. Ecco le trame della soap opera nel dettaglio. Una Vita ...

UNA VITA - anticipazioni puntate spagnole : il tradimento choc : anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Liberto tradisce Rosina L’amore tra Liberto e Rosina sarà ancora ostacolato a Una Vita. Nelle puntate italiane della soap il nipote di Susana e la vedova di Maximiliano vivranno momenti sentimentali strampalati. Liberto fingerà di essere fidanzato con Elvira, innamorata in realtà di Simon, mentre Rosina inizierà una stretta conoscenza con Arturo Valverde. Presto la coppia si riconcilierà, la ...

UNA VITA - trame giugno : un cadavere di donna ritrovato a Cordoba - è Leonor? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di #Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della partenza di Huertas da Acacias 38. [Video]Gli ultimi spoiler svelano che Rosina urlera' di dolore dopo aver ricevuto una notizia sconvolgente da parte di Felipe Alvarez Hermoso. Anticipazioni Una Vita: Pablo torna ad Acacias 38 Le anticipazioni delle puntate [Video]di Una Vita, trasmesse a ...