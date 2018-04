Una regia kolossal tra sangue | passioni e lampi di guerra

Sfregia la moglie dopo Una discussione - : La donna non voleva denunciarlo, l’inchiesta aperta grazie alla nuova legge. Il caso ad Albaro: la coppia si sta separando

Isis - basi a Roma con la regia a Berlino : Una rete di appartamenti e moschee per i jihadisti : Una rete di contatti che include zone diverse di Roma - da viale Marconi a Ostia passando per San Lorenzo - Latina, ma che avrebbe il cuore a Berlino, in quel che resta del centro islamico Fusillet...

MEMORIE DI Una GEISHA - TV8/ Regia di Rob Marshall : info streaming e trama (oggi - 27 marzo 2018) : Mermorie di una GEISHA, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Zhang Ziyi, Suzuka Ohgo e Ken Watanabe, alla Regia Rob Marshall. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Wagner Moura dopo Narcos alla regia di Marighella - dal film dell’ex Pablo Escobar nascerà Una serie tv : Wagner Moura dopo Narcos ha debuttato come regista di un progetto controverso, che gli sta riservando molte critiche ma anche grandi soddisfazioni. L'iconico interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni della serie Netflix, che tornerà entro l'anno con la quarta stagione dal cast completamente rinnovato, è rapidamente uscito da quel ruolo ingombrante per calarsi in altri panni. Nello specifico, quelli di regista. L'attore ...

Ha Una relazione omosessuale - la madre la perseguita e minaccia di sfregiarla con l’acido : La donna non ha mai accettato l'omosessualità dichiarata della figlia, minacciandola e arrivando anche a farla licenziare.Continua a leggere

Nando Morra debutta alla regia con il film 'Una vita da sogno' : Dalla serie televisiva GoMorra alla regia. L'attore e sceneggiatore napoletano Nando Morra presenterà martedì 20 marzo, alle 20.30 al Teatro Paradiso, il suo primo film cortometraggio 'Una vita da ...

Teramo - aggressione in Una scuola : 17enne sfregiato al volto dal compagno : Uno studente di 17 anni è stato sfregiato al volto con un coltellino da un compagno di scuola prima dell'ingresso in aula.Come riporta l'Ansa, l'aggressione è avvenuta all'istituto "Itis" di Giulianova, in provincia di Teramo (Abruzzo). La dinamica del litigio è stata ricostruita grazie alle immagini delle telecamere posizionate nel corridoio in cui è avvenuta l'aggressione. Sembrerebbe che ...

LITE A COLTELLATE PER Una RAGAZZA/ Milano - duello in piazza Napoli : uno sfregiato - l'altro ferito al torace : LITE a COLTELLATE per una RAGAZZA a Milano: un ragazzo di 22 anni e un altro di 26 si sono fronteggiati con le lame in piazza Napoli. Nessuno dei due aveva precedenti penali..(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:19:00 GMT)

WILLIAM PEZZULLO - SFREGIATO CON L'ACIDO DA ELENA PEROTTI/ “Volevo dargli Una lezione” (Amore Criminale) : WILLIAM PEZZULLO: il dramma del ragazzo che è stato colpito dall'ex fidanzata ELENA PEROTTI con L'ACIDO. Una storia fatta di gelosia e terribili vendette. (Amore Criminale)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:56:00 GMT)